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Судан — Марокко. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 16:45

Сборная Судана примет Марокко в рамках отборочного раунда на ЧМ-2022, который пройдет на территории Катара. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Судан
Марокко
0 : 3
завершен
12 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
18.186.501.18
Мелбет 14.00 6.30 1.17
1XBET 18.00 6.90 1.14
BetBoom 15.00 6.40 1.20

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — Марокко. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.19. Ничейный исход букмекеры оценили в 6.70. Также можно сделать ставку на победу Судана за 16.00.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно обратить внимание на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

Сборная Судана не впечатляет в последних поединках. Команда сыграла вничью в двух матчах кряду с Гвинеей, первая игра завершилась со счетом 1:1, а вторая — 2:2. Также Судан уступил Гвинее-Бисау со счетом 2:4 и проиграл Марокко в первом матче 0:2. Команда очень много пропускает и мало забивает.

Марокко выглядит потрясающе в последних матчах. Сборная обыграла Гвинею со счетом 4:1, а также справилась с Гвинеей-Бисау 3:0, одолела ту же команду во второй игре 5:0 и выиграла у Судана 2:0. Марокканцы справились и с Буркина-Фасо, эту сборную Марокко выиграл со счетом 1:0, также не обошлось без победы над Ганой со счетом 1:0. Марокко и Египет — фавориты группы Африки, они могут выйти на мундиаль без каких-либо проблем.

Информация для ставок

  • Судан не побеждает четыре поединка подряд
  • Марокко не проигрывает 23 поединка кряду
  • Судан пропускает хотя бы один мяч четыре поединка подряд

Прогноз

В этом поединке стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и Марокко победит по коэффициенту 1.75. В голы со стороны Судана не верится от слова совсем. Команда очень плохо играет в последних матчах и чаще пропускает, чем забивает мячи.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.61 1.83 1.99
Мелбет 2.10 1.63
1XBET 2.22 1.57
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Все комментарии
Gahi
Gahi
12 ноября в 02:03
Победа команды сборной Марокко в этом матче с форой (-1). Удачи
shlomo
shlomo
11 ноября в 17:23
Гости явные фавориты матча
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