Судан — Марокко. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

Сборная Судана примет Марокко в рамках отборочного раунда на ЧМ-2022, который пройдет на территории Катара. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
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0 : 3
завершен
12 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — Марокко. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.19. Ничейный исход букмекеры оценили в 6.70. Также можно сделать ставку на победу Судана за 16.00.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно обратить внимание на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.50.
Форма команд
Сборная Судана не впечатляет в последних поединках. Команда сыграла вничью в двух матчах кряду с Гвинеей, первая игра завершилась со счетом 1:1, а вторая — 2:2. Также Судан уступил Гвинее-Бисау со счетом 2:4 и проиграл Марокко в первом матче 0:2. Команда очень много пропускает и мало забивает.
Марокко выглядит потрясающе в последних матчах. Сборная обыграла Гвинею со счетом 4:1, а также справилась с Гвинеей-Бисау 3:0, одолела ту же команду во второй игре 5:0 и выиграла у Судана 2:0. Марокканцы справились и с Буркина-Фасо, эту сборную Марокко выиграл со счетом 1:0, также не обошлось без победы над Ганой со счетом 1:0. Марокко и Египет — фавориты группы Африки, они могут выйти на мундиаль без каких-либо проблем.
Информация для ставок
- Судан не побеждает четыре поединка подряд
- Марокко не проигрывает 23 поединка кряду
- Судан пропускает хотя бы один мяч четыре поединка подряд
Прогноз
В этом поединке стоит сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и Марокко победит по коэффициенту 1.75. В голы со стороны Судана не верится от слова совсем. Команда очень плохо играет в последних матчах и чаще пропускает, чем забивает мячи.