«Суонси Сити» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 11:32

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Поставить на победу «Суонси Сити» можно по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Норвич Сити» играется по котировке 2.80.

При этом аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение результативному футболу в грядущем поединке. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Суонси» находится на восьмом месте чемпионата, заработав 31 балл. От зоны плей-офф валлийский клуб отстает по дополнительным параметрам, имея неплохие перспективы примкнуть к шестерке лидеров. При этом футболисты «Суонси» не выигрывали на протяжении пяти туров, а три последних матча команда завершила вничью – «Хаддерсфилд» (0:0), «Бирмингем» (2:2), «Уиган Атлетик» (2:2).

«Норвич» занимает пятую строчку рейтинга, находясь в зоне плей-офф. На счету команды 32 набранных очка, которые она заработала в девяти победных и пяти ничейных поединках. В предыдущем туре Чемпионшипа футболисты «Норвича» неудачно сыграли с «Мидлсбро» на своем поле (1:2). Это поражение стало для команды седьмым в лиге.

Информация для ставок

«Суонси Сити» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 матчей лиги

«Норвич Сити» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 туров чемпионата

«Суонси Сити» выиграл в 4 из последних 5 матчей лиги на своем поле

Прогноз

«Суонси Сити» и «Норвич Сити» предельно мотивированы на предстоящий матч. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.