Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Суонси Сити» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 11:32
Суонси Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделяют фаворита в этой паре. Поставить на победу «Суонси Сити» можно по коэффициенту 2.40, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Норвич Сити» играется по котировке 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.532.89
Лига Ставок 2.50 3.35 2.75
Мелбет 2.83 3.42 2.48
1XBET 2.31 3.52 3.04

При этом аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение результативному футболу в грядущем поединке. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Суонси» находится на восьмом месте чемпионата, заработав 31 балл. От зоны плей-офф валлийский клуб отстает по дополнительным параметрам, имея неплохие перспективы примкнуть к шестерке лидеров. При этом футболисты «Суонси» не выигрывали на протяжении пяти туров, а три последних матча команда завершила вничью – «Хаддерсфилд» (0:0), «Бирмингем» (2:2), «Уиган Атлетик» (2:2).

«Норвич» занимает пятую строчку рейтинга, находясь в зоне плей-офф. На счету команды 32 набранных очка, которые она заработала в девяти победных и пяти ничейных поединках. В предыдущем туре Чемпионшипа футболисты «Норвича» неудачно сыграли с «Мидлсбро» на своем поле (1:2). Это поражение стало для команды седьмым в лиге.

Информация для ставок

  • «Суонси Сити» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 матчей лиги
  • «Норвич Сити» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 туров чемпионата
  • «Суонси Сити» выиграл в 4 из последних 5 матчей лиги на своем поле

Прогноз

«Суонси Сити» и «Норвич Сити» предельно мотивированы на предстоящий матч. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.96 1.94 1.52 2.69
Лига Ставок 2.58 1.42 1.84 1.90 1.45 2.49
Мелбет 1.84 2.03
1XBET 1.74 2.22
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:57
Сложно будет хозяевам взять даже одно очко
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 