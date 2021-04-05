«Суонси» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

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вчера, 11:15

«Суонси» примет на своем поле «Престон». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Суонси». На победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на ничейный исход по 3.30, а на победу «Престона» по 4.30.

Форма команд

«Суонси» проводит неплохой сезон и вполне может побороться за выход в АПЛ . Клуб набрал 69 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «Суонси» 20 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 30 мячей.

«Престон» занимает 17-ю строчку в таблице. Клуб набрал 45 пунктов. В нынешнем сезоне у «Престона» 13 побед, шесть ничьих и 20 поражений. В активе этого клуба 40 забитых мячей и 50 пропущенных. «Престон» неплох в атаке, но совсем забывает о защите. В последних матчах клубу не очень везет, из-за этого он практически в каждом поединке теряет очки.

Информация для ставок

● «Суонси» проиграл три матча кряду

● У «Суонси» шесть пропущенных мячей в последних пяти играх

● «Престон» не может победить вот уже шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Престона» по 1.87.

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