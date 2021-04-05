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«Суонси» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.04.2021)

вчера, 11:15

«Суонси» примет на своем поле «Престон». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.374.41
Лига Ставок 1.85 3.35 4.50
Мелбет 1.90 3.49 4.61

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Суонси». На победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на ничейный исход по 3.30, а на победу «Престона» по 4.30.

Форма команд

«Суонси» проводит неплохой сезон и вполне может побороться за выход в АПЛ. Клуб набрал 69 пунктов и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «Суонси» 20 побед, девять ничьих и столько же поражений. Клуб забил 45 голов и пропустил 30 мячей.

«Престон» занимает 17-ю строчку в таблице. Клуб набрал 45 пунктов. В нынешнем сезоне у «Престона» 13 побед, шесть ничьих и 20 поражений. В активе этого клуба 40 забитых мячей и 50 пропущенных. «Престон» неплох в атаке, но совсем забывает о защите. В последних матчах клубу не очень везет, из-за этого он практически в каждом поединке теряет очки.

Информация для ставок

● «Суонси» проиграл три матча кряду
● У «Суонси» шесть пропущенных мячей в последних пяти играх
● «Престон» не может победить вот уже шесть игр кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Также стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Престона» по 1.87.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ротерхэм» — «Уикомб Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.78 1.61 2.43
Лига Ставок 2.18 1.63 1.64 2.18
Мелбет 1.76 2.12
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shlomo
shlomo
вчера в 13:10
Лебеди не проиграют
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