«Тальерес Кордоба» — «Колон». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

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28 июня 2022, 11:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тальерес Кордоба». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Колон» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Тальерес Кордоба» выглядит на старте нового этапа чемпионата Аргентины не лучшим образом, ведь добыл всего одну победу в пяти последних турах. Клуб занимает 25 место с четырьмя очками в турнирной таблице, что настораживает перед стартом в плей-офф кубка Либертадорес. В прошлом поединке чемпионата «Тальерес Кордоба» проиграл на своем поле «Сентраль Кордоба» (0:2), а ранее только в серии пенальти прошел «Чако Фор Эвер» (1:0) в кубке страны.

«Колон» недалеко ушел от своего нынешнего соперника и смог набрать в чемпионате всего на один балл больше. Сейчас коллектив занимает 21 место с пятью очками и обязан исправлять ситуацию. Тем не менее, команда с полной серьезностью относится в плей-офф кубка Либертадорес и сделает все возможное, чтобы пройти дальше. Два последних матча «Колон» завершились поражением от «Уракан» (0:1) в чемпионате и вылетом по серии пенальти (1:2) от «Патронато» в кубке Аргентины.

Информация для ставок

«Колон» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи домашних матчей «Тальерес Кордоба» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тальерес Кордоба» выиграл три из четырех последних поединков с «Колон» на своем поле

Прогноз

Обе команды выступают нестабильно в чемпионате, поэтому предсказать победителя будет сложно. Рекомендуем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.