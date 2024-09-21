«Акрон» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (21.09.2024)

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21 сентября 2024, 09:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Акрона» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Акрон» за предыдущие восемь туров чемпионата России набрал восемь баллов, что не позволяет команде сильно отдалиться от зоны вылета. Коллектив располагается на 11 месте и опережает ближайшего аутсайдера на два пункта. В домашней игре с «Краснодаром» хозяева постараются сделать максимум, чтобы набрать хотя бы какие-нибудь очки и не проиграть при своих болельщиках. Два последних матча «Акрона» завершились победами над «Факелом» (2:0) и «Химками» (3:0).

Победную серию «Краснодара» прервал ЦСКА , но в рамках кубка России (0:2). В чемпионате же у «быков» на данный момент второе место с 18 очками и отставание от «Зенита» на два пункта. Кроме того, еще несколько команд совсем рядом, поэтому потеря очков в этой игре может стоить клубу текущего второго места в турнирной таблице РПЛ . В еще одной недавней встрече чемпионата «Краснодар» переиграл на своем поле «Ростов» (2:0).

Информация для ставок

«Акрон» одержал победы в трех последних домашних встречах

«Краснодар» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

В единственной встрече между клубами в рамках кубка России сильнее по пенальти оказался «Акрон» (1:0).

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а более мотивированным однозначно будет «Краснодар». Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Пари.