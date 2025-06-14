«Аль-Ахли» — «Интер Майами». Прогноз на матч Клубного чемпионата мира (15.06.2025)

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сегодня, 00:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Интер Майами», а коэффициент на их победу составляет 2.05. Успех «Аль-Ахли» оценивается по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.73. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.13. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Аль-Ахли» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Египетского чемпионата, с заработанными 58 очками. Разница мячей, как нельзя лучше, 22 забитых на 9 пропущенных. Две последние игры «Аль-Ахли» завершились победой над «Фарко» (6:0), и поражением от «Пачуки» (1:2) в товарищеском матче.

«Интер Майами» на дынный момент находится в зоне Плей-оффа в МЛС , на третьем месте в Восточной конференции, с заработанными 29 очками, команда отстаёт от лидера сезона всего на пять очков. Две последние игры «Интер Майами» завершились победами над «Монреалем» (4:2), и «Коламбус Крю» (5:1).

Информация для ставок

«Аль-Ахли» проиграл два матча из десяти последних

«Интер Майами» пропускал в десяти последних матчах

Последние три игры «Интер Майами» завершились с тоталом больше 5.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме, поэтому вполне вероятно, что смогут найти свои моменты у ворот соперника. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.