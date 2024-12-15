«Алавес» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.12.2024)

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15 декабря 2024, 14:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетику», а коэффициент на их победу составляет 2.17. Успех «Алавеса» оценивается по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.55. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.52. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Алавес» не отличается стабильностью и к сожалению, своих болельщиков, находится не так далеко от зоны вылета Ла Лиги. Коллектив располагается на 16 месте с 15 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяева встречаются с серьезным соперником, поэтому их наверняка устроит любой результат, кроме поражения. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьей с «Осасуной» (2:2) и поражением в кубке Испании от «Депортива Минейра» по пенальти (2:3).

«Атлетик» Бильбао уверенно выступает в нынешнем сезоне и на данный момент располагается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги с набранными 32 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на три пункта, а от лидера на шесть, поэтому предстоящий матч с более слабым соперником является хорошим шансом догнать лидеров. Два последних поединка «Атлетика» Бильбао завершились победами над «Фенербахче» (2:0) в Лиге Европы и «Вильярреалом» (2:0) в чемпионате.

Информация для ставок

«Алавес» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Атлетик» проиграл лишь два поединка из десяти последних на выезде

«Атлетик» выиграл три последних матча с «Алавесом»

Прогноз

«Атлетик» Бильбао играет на выезде, но имеет хорошую статистику личных встреч с соперником. Предлагаем поверить в победу гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.17.