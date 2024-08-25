«Алавес» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.08.2024)

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25 августа 2024, 16:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.95.

Форма команд

«Алавес» не смог стартовать с победы в новом сезоне, однако практически все матчи еще впереди и команда не сильно по этому поводу переживает. Тем не менее, потери очков и в последующих турах могут привести к затяжной серии без побед, которая реально повлияет на место в турнирной таблице. В игре с «Бетисом» хозяева постараются как минимум не проиграть, а если будет возможность, то и забрать все три балла. В первом туре команда уступила на выезде «Сельте» (1:2).

«Бетис» не только стартовал в Ла Лиге, но и пробивается в групповой турнир Лиги конференций и имеет большие шансы достигнуть цели, ведь первый матч на выезде уже выигран. Команда набрала один пункт в первом туре и сейчас постарается развить свой успех выездной победой, если сумеет воспользоваться временной неуверенностью соперника. В прошлом матче «Бетис» в Лиге конференций обыграл украинский «Кривбасс» (2:0), а в чемпионате поделил очки с «Жироной» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»

«Бетис» выиграл четыре матча на выезде из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бетис» находится в неплохом настроении и хорошем игровом тонусе и вполне может замахнуться на три очка в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Бетиса» по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.