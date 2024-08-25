«Алавес» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.08.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.1.
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0 : 0
завершен
25 августа 2024, 20:15
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.95.
Форма команд
«Алавес» не смог стартовать с победы в новом сезоне, однако практически все матчи еще впереди и команда не сильно по этому поводу переживает. Тем не менее, потери очков и в последующих турах могут привести к затяжной серии без побед, которая реально повлияет на место в турнирной таблице. В игре с «Бетисом» хозяева постараются как минимум не проиграть, а если будет возможность, то и забрать все три балла. В первом туре команда уступила на выезде «Сельте» (1:2).
«Бетис» не только стартовал в Ла Лиге, но и пробивается в групповой турнир Лиги конференций и имеет большие шансы достигнуть цели, ведь первый матч на выезде уже выигран. Команда набрала один пункт в первом туре и сейчас постарается развить свой успех выездной победой, если сумеет воспользоваться временной неуверенностью соперника. В прошлом матче «Бетис» в Лиге конференций обыграл украинский «Кривбасс» (2:0), а в чемпионате поделил очки с «Жироной» (1:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились исходом «обе забьют»
- «Бетис» выиграл четыре матча на выезде из последних десяти
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Бетис» находится в неплохом настроении и хорошем игровом тонусе и вполне может замахнуться на три очка в этой встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Бетиса» по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.