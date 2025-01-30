«Андерлехт» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 01:14

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.25, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.67. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65.

Форма команд

«Андерлехт» показывает хорошие результаты в турнире и заслуженно идет на седьмом месте с 14 баллами в активе. Команда очень хочет завершить этот этап в топ-8, но для этого на своем поле желательно выигрывать предстоящий поединок. Ничья также оставит определенные шансы хозяевам, а поражение наверняка сильно понизит клуб в итоговом списке. Два последних матча «Андерлехта» завершились разгромом «Мехелена» (4:1) и поражением от «Виктории Пльзень» (0:2).

«Хоффенхайм» неудачно играет в Бундеслиге и в Лиге Европы также находится внизу турнирной таблицы. Команда набрала всего шесть очков и реальных шансов продолжить турнир у коллектива уже нет. Гости наверняка не будут тратить много сил, ведь сейчас приоритетнее было бы исправлять ситуацию в чемпионате своей страны. В прошлом матче «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2), а ранее проиграл «Тоттенхэму» (2:3).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Немецкий клуб одержал лишь одну выездную победу в десяти последних поединках

В единственной встрече между клубами несколько лет назад сильнее оказался «Андерлехт» (3:2).

Прогноз

Клуб из Бельгии выглядит гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, поэтому предлагаем поверить именно в хозяев. Сделать ставку на победу «Андерлехта» можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.