Англия – Словакия. Прогноз на матч чемпионата Европы (30.06.2024)

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вчера, 14:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2, а победа Словакии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 10.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Ставка на «обе забьют» составляет 2.4.

Форма команд

Сборная Англии не показывает футбол, который ждут от нее болельщики, но пока что дает результат. В первом раунде плей-офф команда встретится со Словакией, которая заняла в своей группе третье место, но уже обыгрывала Бельгию в групповом турнире. Два последних поединка сборной Англии завершились ничьими со Словенией (0:0) и Данией (1:1)

Сборная Словакии набрала четыре очка в уникальной группе, где все сборные набрали по 4 балла. Тем не менее, Словакия заслужила выход в плей-офф, и многие критики Англии будут поддерживать словаков в этой встрече, поэтому она определенно будет интересной. В прошлом туре ЧЕ 2024 сборная Словакии сыграла вничью с Румынией (1:1), а ранее уступила команде Украины (1:2)

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей сборной Англии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Сборная Словакии проиграла лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

Англия выиграл пять из шести поединков со Словакией при одном ничейном результате

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.