Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Англия – Словакия. Прогноз на матч чемпионата Европы (30.06.2024)

вчера, 14:21
Словакия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.2, а победа Словакии принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 10.

Евро-2024
Англия
Словакия
НичьяНичьяВыигрыш
2 : 1
завершен в доп. время
вчера, 19:00
НичьяПроигрышВыигрыш

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72. Ставка на «обе забьют» составляет 2.4.

Форма команд

Сборная Англии не показывает футбол, который ждут от нее болельщики, но пока что дает результат. В первом раунде плей-офф команда встретится со Словакией, которая заняла в своей группе третье место, но уже обыгрывала Бельгию в групповом турнире. Два последних поединка сборной Англии завершились ничьими со Словенией (0:0) и Данией (1:1)

Сборная Словакии набрала четыре очка в уникальной группе, где все сборные набрали по 4 балла. Тем не менее, Словакия заслужила выход в плей-офф, и многие критики Англии будут поддерживать словаков в этой встрече, поэтому она определенно будет интересной. В прошлом туре ЧЕ 2024 сборная Словакии сыграла вничью с Румынией (1:1), а ранее уступила команде Украины (1:2)

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей сборной Англии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Сборная Словакии проиграла лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах
  • Англия выиграл пять из шести поединков со Словакией при одном ничейном результате

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 14:56
1/8 финала - это игра на вылет из турнира. Сегодня мы увидим игру сборной Англии против сборной и Словакии. Кто выживет? Англия хоть и прошла в плей-офф без поражений, но показала довольно унылую игру в атаке и различных комбинациях, чем вызвала недовольство своих болельщиков. Словакия же показала довольно приличный уровень игры хоть и проиграла Украине. У них три победы в последних пяти матчах, одна ничья и одно поражение. На данном этапе словаки выглядят слаженной командой и умением противостоять более сильным противникам. Так что Англии надо будет очень постараться, чтобы переиграть Словакию, что будет непросто. Мой выбор в пользу словаков со ставкой Ф2(+1, 5).
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:23
Англичане всё же должны одолеть словаков - П1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 