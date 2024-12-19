АПОЭЛ — «Астана». Прогноз на матч Лиги конференций (19.12.2024)

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19 декабря 2024, 08:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является клуб из Кипра. АПОЭЛ играет домашний поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Астаны» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

АПОЭЛ за первые пять туров смог набрать десять очков, что является крепким результатом и позволяет команде занимать десятое место в турнирной таблице. Сейчас сложно сказать, есть ли шансы побороться за топ-8, но для этого необходимо обязательно побеждать своего соперника из Казахстана и недооценивать его крайне нежелательно. Два последних матча АПОЭЛ завершил победами над «Эносис» (2:0) в чемпионате и «Ноа» в Лиге конференций (3:1).

«Астана» находится в более сложной ситуации и лишь может мечтать о месте в топ-24. Сейчас казахский клуб и вовсе идет с четырьмя баллами только на 28 позиции. Матч в Кипре будет очень сложный, но гостям нельзя оставаться в нем без набранных баллов, ведь в ином случае шансы на плей-офф практически исчезнут. В последней игре «Астана» на своем поле уступила «Челси» (1:3), а ранее поделила очки с «Виктория Гимарайнш» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей АПОЭЛ завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей «Астана» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в последних четырех поединках между собой

Прогноз