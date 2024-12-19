Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

АПОЭЛ — «Астана». Прогноз на матч Лиги конференций (19.12.2024)

19 декабря 2024, 08:24
АПОЭЛ

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является клуб из Кипра. АПОЭЛ играет домашний поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Астаны» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Лига конференций 2024/2025
АПОЭЛ
Астана
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышНичья
1 : 1
завершен
19 декабря 2024, 23:00
четверг
ПроигрышНичьяПроигрышПроигрышВыигрыш

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

АПОЭЛ за первые пять туров смог набрать десять очков, что является крепким результатом и позволяет команде занимать десятое место в турнирной таблице. Сейчас сложно сказать, есть ли шансы побороться за топ-8, но для этого необходимо обязательно побеждать своего соперника из Казахстана и недооценивать его крайне нежелательно. Два последних матча АПОЭЛ завершил победами над «Эносис» (2:0) в чемпионате и «Ноа» в Лиге конференций (3:1).

«Астана» находится в более сложной ситуации и лишь может мечтать о месте в топ-24. Сейчас казахский клуб и вовсе идет с четырьмя баллами только на 28 позиции. Матч в Кипре будет очень сложный, но гостям нельзя оставаться в нем без набранных баллов, ведь в ином случае шансы на плей-офф практически исчезнут. В последней игре «Астана» на своем поле уступила «Челси» (1:3), а ранее поделила очки с «Виктория Гимарайнш» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей АПОЭЛ завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Астана» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в последних четырех поединках между собой

Прогноз

Матч определенно будет интересным, но у «Астаны» не так много шансов добиться преимущества, особенно на поле соперника. Предлагаем поверить в победу АПОЭЛ по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
19 декабря 2024 в 10:48
В этом матче отдам предпочтение кипрскому АПОЭЛу. Хозяева на ходу, сумели дома одолеть невероятную Фиорентину, которая феерит в этом сезоне и сейчас киприоты имеют три победы кряду в Лиге конференций. Астана же среди аутсайдеров Лиги конференций. Чемпионат Казахстана, к тому же, закончился давно и гости не получают должной игровой практики. Ожидаю, что при поддержке родных болельщиков, которые устроят Астане жаркий прием, АПОЭЛ спокойно обыграет аутсайдера в пару мячей и продолжит победное шествие по Лиге конференций.
ec3whm82cctj
ec3whm82cctj
19 декабря 2024 в 10:31
Ставка на победу АПОЭЛ по предложенному коэффициенту выглядит разумным выбором, учитывая форму обеих команд и обстоятельства предстоящего матча.
Варвар7
Варвар7
19 декабря 2024 в 08:40
Команды между собой играют результативно и с переменным успехом - обе забьют - ОЗ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 