«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (18.01.2025)

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вчера, 23:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Астон Виллы» оценивается за 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Арсенал» на данный момент является главным преследователем «Ливерпуля» и в последние недели у команды даже появились перспективы. «Канониры» отстают от лидера на четыре пункта, но имеют на один сыгранный поединок больше. «Астон Вилла» является непростым соперником и участником Лиги чемпионов, но хозяев устроит только победа. Два последних матча «Арсенала» завершились победой в дерби над «Тоттенхэмом» (2:1) и поражением в кубке ФА с «Манчестер Юнайтед» (1:2 по пенальти).

«Астон Вилла» неплохо выглядит в новом календарном году, ведь выиграла все свои матчи. Команда на данный момент занимает седьмое место с 35 баллами и пытается забраться повыше. Тем не менее, сделать это в игре с «Арсеналом» на выезде будет непросто. В такой ситуации и ничья стала бы неплохим достижением. В прошлом туре «Астон Вилла» обыграла на выезде «Эвертон» (1:0), а до этого справилась с «Вест Хэмом» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл в двух из десяти поединках за последнее время

«Астон Вилла» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах не радуют болельщиков высокой результативностью уже три игры подряд. Предполагаем, что и сейчас ставка тотал меньше 2.5 мячей будет хорошим вариантом по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Пари.