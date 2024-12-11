«Арсенал» — «Монако». Прогноз на матч Лиги чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 06:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Монако» оценивается за 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Арсенал» за пять туров набрал 10 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, опережая «Монако» лишь по лучшей разнице мячей. Тем не мене, букмекеры отдают лондонскому клубу огромное преимущество и «канонирам» придется это подтвердить на футбольном поле. Хозяева максимально мотивированы и сделают все для победы, которая поможет им подняться в таблице. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и успехом с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Монако» неплохо выглядит на данном отрезке сезона не отстает от «Арсенала» по очкам в Лиге чемпионов. Коллектив надеется, как минимум не проиграть в Лондоне и сохранить соседство с подопечными Артеты, а победа и вовсе будет небольшой сенсацией по мнению большинства экспертов. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» одолел «Тулузу» (2:0), а ранее уступил на выезде «Марселю» (1:2).

Информация для ставок

«Арсенал» победил в пяти из десяти последних матчах во всех турнирах

«Монако» забивает на выезде более чем в 20 поединках подряд

«Арсенал» смог лишь один раз обыграть «Монако» в основное время

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме и обязаны забивать минимум по одному голу в ворота друг друга. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по хорошему коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.