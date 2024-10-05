«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (5.10.2024)

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сегодня, 01:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.14. Победа «Саутгемптона» оценивается по 20, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Арсенал» может быть доволен выступлениями в Лиге чемпионов, ведь в прошлом туре был переигран « ПСЖ » (2:0). Коллектив идет среди лидеров и в АПЛ , а именно на третьем месте с 14 баллами и отстает от лидера на один балл. Мало кто сомневается, что «канониры» справятся на своем поле с аутсайдером, но матч все равно будет интересным. В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» выиграл у «Лестера» (4:2).

«Саутгемптон» все еще остается без побед и находится практически на дне турнирной таблицы АПЛ . Команда набрала один балл и очень хочет изменить свое положение, однако в предстоящей встрече шансы на успех минимальны. В прошлом поединке чемпионата Англии «Саутгемптон» проиграл на выезде «Борнмуту» (1:3), а ранее поделил очки с «Ипсвич» (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «святых» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» не может выиграть у «Саутгемптона» уже три поединка подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Мостбет.