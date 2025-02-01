«Аталанта» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (1.02.2025)

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сегодня, 01:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.47. Рискнуть на триумф «Торино» можно за 7.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Аталанта» находится в отличной форме и на данный момент занимает третье место с 46 баллами, отставая на семь пунктов от лидера. Команда на своем поле принимает середняка Серии А и намерена набрать три очка, однако для этого придется приложить усилия. Во встрече с «Торино» команда из Бергамо будет играть первым номером и много атаковать. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Барселоной» в Лиге чемпионов (2:2) и победой в чемпионате с «Комо» на выезде (2:1).

«Торино» большинство матчей играет вничью, что не дает команде бороться за более высокие места. Команда располагается на десятом месте с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В поединке с одним из лидеров Серии А у гостей будет не так много шансов, однако их нужно будет реализовать, чтобы достичь результата. Два последних матча «Торино» завершились победой над «Кальяри» (2:0) и ничьей на выезде с «Фиорентиной» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних поединков «Торино» завершились ничейными результатами

«Аталанта» выиграла лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

11 последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Данный поединок очень важен для клубов, однако это не должно им помешать отметиться несколькими забитыми мячами, исходя из статистики. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Пари.