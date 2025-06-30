«Атлантис» — «Тампере Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

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30 июня 2025, 11:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Тампере Юнайтед». Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.3. На успех «Атлантиса» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.59. Ничья будет стоить 3.72.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Атлантис» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на третьем месте в первом дивизионе Финляндии. За прошедшие 11 встреч команда сумела заработать 17 очков. Лидер сезона опережает клуб на два балла. Два последних матча «Атлантиса» завершились победой над «ЙЙК Йовяскюля» (1:0), и ничьёй с «РоПС» (1:1).

«Тампере Юнайтед» занимает последнее 12 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 11 матчей, смогла заработать 11 очков, что на 6 меньше, чем у сегодняшнего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё шесть очков. Две последние игры «Тампере Юнайтед» завершились поражением от «Миккели» (1:2), и ничьёй с «ОЛС Оулу» (2:2).

Информация для ставок

«Атлантис» проиграл шесть из десяти последних матчей

«Тампере Юнайтед» не выигрывает на протяжении пяти встреч

«Атлантис» забивает на протяжении пяти игр

Прогноз

Советуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.