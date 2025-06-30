«Атлантис» — «Тампере Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Тампере Юнайтед». Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.3. На успех «Атлантиса» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.59. Ничья будет стоить 3.72.
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2 : 0
завершен
02 июля 2025, 19:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.61.
Форма команд
«Атлантис» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на третьем месте в первом дивизионе Финляндии. За прошедшие 11 встреч команда сумела заработать 17 очков. Лидер сезона опережает клуб на два балла. Два последних матча «Атлантиса» завершились победой над «ЙЙК Йовяскюля» (1:0), и ничьёй с «РоПС» (1:1).
«Тампере Юнайтед» занимает последнее 12 место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 11 матчей, смогла заработать 11 очков, что на 6 меньше, чем у сегодняшнего соперника. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё шесть очков. Две последние игры «Тампере Юнайтед» завершились поражением от «Миккели» (1:2), и ничьёй с «ОЛС Оулу» (2:2).
Информация для ставок
- «Атлантис» проиграл шесть из десяти последних матчей
- «Тампере Юнайтед» не выигрывает на протяжении пяти встреч
- «Атлантис» забивает на протяжении пяти игр
Прогноз
Советуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Лига Ставок.