«Атлетик» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги Европы (3.10.2024)

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вчера, 18:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.61. Победа « АЗ Алкмар» оценивается по коэффициенту 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Атлетик» смог добиться ничьей в сложном первом туре основного этапа с «Ромой» на выезде (1:1) и может быть доволен таким результатом. В домашней игре с « АЗ Алкмар» у хозяев есть отличный шанс одержать победу и существенно подняться по турнирной таблице и обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Атлетик» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и обыграл на своем поле «Сельту» (3:1).

« АЗ Алкмар» только в прошлой игре прервал серию матчей без поражений, но имеет три балла в активе и очень хочет продлить свой успех на выезде с испанским коллективом. В чемпионате Нидерландов коллектив идет на третьем месте с 16 баллами и отстает от лидера на пять очков. В игре на выезде гости постараются сыграть вторым номером и искать свои моменты в контратаках. В прошлой игре команда проиграла на своем поле «Утрехту» (1:2), а ранее в Лиге Европы одолела «Эльфсборг» (3:2).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча « АЗ Алкмар» завершились исходом «обе забьют»

Алкмар» завершились исходом «обе забьют» Четыре из пяти домашних матчей «Атлетика» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме, о чем свидетельствует статистика последних встреч команды. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.61.