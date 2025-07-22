«Атлетик» — «Коритиба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (23.07.2025)

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22 июля 2025, 13:50

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Атлетик» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Сделать выбор в пользу гостей можно за 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.67. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Атлетик» располагается во второй части турнирной таблицы, возле зоны вылета, на 13 месте, с 21 заработанным очком. От зоны вылета его отделяют 3 балла. Разница мячей отрицательная, 20 забитых, 24 пропущенных. Два последних матча завершились разгромной победой над «Аваи» (4:0), и победой над «Ферровиарией» (2:1).

«Коритиба» выступает куда успешнее своего нынешнего соперника, и занимает второе место, с 33 очками. Такое положение в турнирной таблице позволяет команде пройти в Серию А. От лидера клуб отделяет три балла. Две прошедшие игры «Коритибы» завершились победой над «Регатасом» (1:0), и поражением от «Пайсанду» (2:5).

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл пять матчей из десяти

«Коритиба» выиграла четыре из пяти последних встреч

Четыре из пяти игр «Коритибы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды не будут изменять статистике, поэтому советуем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Пари.