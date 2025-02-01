«Атлетико» — «Мальорка»». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2025)

1738360520

сегодня, 00:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Атлетико» находится в отличном настроении и выиграл большинство последних матчей в различных турнирах. Команда идет на втором месте в Ла Лиге с 45 баллами и четыре пункта уступает «Реалу». В домашней игре с «Мальоркой» хозяева являются фаворитами, однако к сопернику следует отнестись серьезно. Два последних матча «матрасников» завершились разгромом «Зальцбурга» в Лиге чемпионов (4:1) и ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в чемпионате Испании.

«Мальорка» очень плохо провела январь 2025 года и проиграла все поединки. В первый день месяца команда постарается набрать очки на поле у одного из лидеров Ла Лиги и вновь обрести уверенность в собственных силах. На данный момент коллектив располагается на седьмом месте с 30 баллами, а два последних его матча завершились поражениями от «Бетиса» (0:1) и «Вильярреала» (0:4).

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла четыре матча подряд в чемпионате Испании

«Атлетико» выиграл восемь из десяти поединков на своем поле во всех турнирах

«Атлетико» выиграл четыре из пяти встреч у «Хетафе» за последнее время

Четыре их пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Атлетико» набрал неплохую физическую форму и обязан обыгрывать кризисную «Мальорку» на своем поле. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.