«Атлетико» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (25.08.2024)

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25 августа 2024, 19:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Жироны» оценивается по коэффициенту 6.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Атлетико» не смог обыграть в первом туре «Вильярреал» (2:2), хотя имел хорошие шансы набрать три очка. Тем не менее, сезон только начинается и новичкам клуба нужно привыкнуть к новым одноклубникам, наладить игру в центре поля. В домашней встрече с «Жироной» мадридская команда является фаворитом, однако не стоит забывать, что соперник занял третье место в прошлом футбольном году. Два последних товарищеских матча «Атлетико» закончились победами над «Ювентусом» (2:0) и разгромом «Китчи» (6:1).

«Жирона» как и все остальные совсем скоро стартует в Лиге чемпионов, а пока пытается набрать нужные кондиции и добывать очки в Ла Лиге, хотя повторить результат прошлого сезона вряд ли получится. Матчи с «Атлетико» всегда принципиальны для большинства команд, поэтому встреча наверняка не разочарует зрителей. Два последних матча «Жироны» завершились ничьей с «Бетисом» в чемпионате (1:1) и поражением в товарищеской игре с «Борнмутом» (2:3).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла лишь три игры из десяти последних во всех турнирах

«Атлетико» не проигрывает уже шесть поединков подряд

«Жирона» проиграла четыре из пяти последних личных встреч с «матрасниками»

Прогноз

«Атлетико» играет на своем поле и на данный момент коллективу вполне по силам не дать сопернику набрать очки. Предлагаем сделать ставку на победу мадридского клуба по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Пари.