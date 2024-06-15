Австрия — Франция: прогноз на матч и ставки от БК Pinnacle

Австрия
Австрия на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимает 25-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием австрийцев, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Синими”. 4-го июня сборная Австрии обошла Сербию в товарищеском матче на один мяч (2:1) и
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завтра, 22:00
8-го июня сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Франция
Французы на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают второе место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных матчей с участием "Трехцветных. 5-го июня французы выиграли у сборной Люксембурга со счетом 3:0.
9-го июня "Синие” провели товарищескую игру с Канадой результатом которой стала ничья (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Австрии — 6.16
- Ничья — 4.52
- Победит Франция — 1.58
- Победит Франция с форой -1.5 гола
- Тотал больше 3.5 — 2.69
- Тотал меньше 3.5 — 1.41
Статистика
- В пяти крайних играх у Австрии серия из четырех побед.
- За аналогичный период Франция выиграла дважды.
- Последняя очная встреча закончилась с результатом 2:0 в пользу "Трехцветных”.
Прогноз
Исходя из того, что французы качественно смотрелись в товарищеских встречах. Класс их игроков заметно выше целесообразно сделать ставку на их победу с коэффициентом 1,58.