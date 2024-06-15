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Австрия — Франция: прогноз на матч и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:52
Австрия — Франция: прогноз на матч и ставки от БК Pinnacle

Австрия

Австрия на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимает 25-е место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием австрийцев, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Синими”. 4-го июня сборная Австрии обошла Сербию в товарищеском матче на один мяч (2:1) и

8-го июня сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Франция

Французы на данный момент в международном рейтинге ФИФА занимают второе место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных матчей с участием "Трехцветных. 5-го июня французы выиграли у сборной Люксембурга со счетом 3:0.

9-го июня "Синие” провели товарищескую игру с Канадой результатом которой стала ничья (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Австрии — 6.16
  • Ничья — 4.52
  • Победит Франция — 1.58
  • Победит Франция с форой -1.5 гола
  • Тотал больше 3.5 — 2.69
  • Тотал меньше 3.5 — 1.41

Статистика

  • В пяти крайних играх у Австрии серия из четырех побед.
  • За аналогичный период Франция выиграла дважды.
  • Последняя очная встреча закончилась с результатом 2:0 в пользу "Трехцветных”.

Прогноз

Исходя из того, что французы качественно смотрелись в товарищеских встречах. Класс их игроков заметно выше целесообразно сделать ставку на их победу с коэффициентом 1,58.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:23
Австрийцы просто так матч не отдадут. Поставлю на их гол.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:39
Отдам предпочтение французам - они выше классом - П2.
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