«Аякс» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги Европы (30.01.2025)

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сегодня, 01:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Галатасарая» оценивается по 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Аякс» показал средние результаты на групповом этапе и сейчас занимает 16 место с 10 баллами, чего должно хватить для выхода в плей-офф. Тем не менее, команда играет на своем поле и хочет добиться приемлемого результата, чтобы даже минимально не зависеть от параллельных поединков. В матче с «Галатасараем» букмекеры дают почти одинаковые коэффициенты, поэтому встреча будет интересной. В прошлой игре «Аякс» проиграл на выезде РФШ (0:1).

«Галатасарай» сам создал себе проблемы по проходу в топ-8 упустив домашнюю победу над «Динамо» Киев (3:3). Теперь турецкий клуб занимает девятое место с 13 баллами и нуждается в победе, чтобы избежать дополнительного раунда плей-офф. В прошлых двух матчах чемпионата Турции «Галатасарай» минимально обыграл на своем поле «Коньяспор» (1:0), а ранее поделил очки с «Хатайспором» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Аякса» завершились исходом «обе забьют»

«Галатасарай» не проигрывает на выезде уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Турецкий клуб выиграл один из двух последних матчей с «Аяксом» при одном ничейном результате.

Прогноз

«Аякс» играет нестабильно, а «Галатасарай» имеет хорошую мотивацию за счет победы финишировать в топ-8. Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6.