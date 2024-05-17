«Айнтрахт» Франкфурт – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 14:48

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы хозяев, зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Айнтрахт» Франкфурт перед заключительным туром Бундеслиги находится на шестом месте с 46 баллами, и чтобы его сохранить, команде желательно сыграть минимум вничью. На своем поле хозяева играют с «РБ Лейпциг», который уже гарантировал себе четвертое место и не может подняться выше. В двух последних поединках «Айнтрахт» сыграл вничью на выезде с «Боруссией» М (1:1) и разгромно проиграл «Байеру» на своем поле (1:5).

«РБ Лейпциг» выполнил свою главную задачу на конец сезона, а именно место в топ-4 и Лиге чемпионов. «Быки» набрали 64 балла и по итогам заключительного поединка не смогут изменить свою позицию, поэтому могут играть в свое удовольствие и для болельщиков. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью на своем поле с «Вердером» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил поединок с «Хайденхаймом» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей с «РБ Лейпциг» при двух поражениях

Прогноз

Обе команды давно нечасто побеждают в последнее время, а поэтому стоит ждать интересного поединка. Предполагаем, что удачливее окажутся хозяева, сделать ставку на которых можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.