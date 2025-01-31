«Бавария» — «Хольштайн». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.02.2025)

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сегодня, 00:01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.06. Рискнуть на победу «Хольштайн» можно по коэффициенту 36, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.

Форма команд

«Бавария» не лучшим образом играла в Лиге чемпионов, но прошла в плей-офф, а в чемпионате у команды Венсана Компани все не так плохо. Мюнхенский клуб лидирует в таблице, имея в активе 48 баллов, что на шесть очков больше, чем у «Байера» и впереди его ждет игра с аутсайдером, где терять очки нельзя. В последней игре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Слован» Братислава (3:1), а ранее добилась победы на выезде с «Фрайбургом» (2:1).

«Хольштайн» хоть и начал чаще набирать очки, но этого явно не хватает, чтобы выйти из зоны вылета, где команда застряла глубоко. В активе новичка Бундеслиги 12 баллов, и чтобы выбраться на 15 место, нужно отыгрывать шесть баллов, а в матче с «Баварией» на выезде шансов на это крайне мало. В прошлом матче «Хольштайн» добился выездной ничьей с «Вольфсбургом» (2:2), а ранее проиграл «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть последних матчей «Хольштайна» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле и вероятнее всего в этой встрече стоит ожидать разгрома. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93.