«Бавария» — «Хольштайн». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.02.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.06. Рискнуть на победу «Хольштайн» можно по коэффициенту 36, а выбрать в линии ничью предлагают по 12.5.
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завтра, 17:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.87.
Форма команд
«Бавария» не лучшим образом играла в Лиге чемпионов, но прошла в плей-офф, а в чемпионате у команды Венсана Компани все не так плохо. Мюнхенский клуб лидирует в таблице, имея в активе 48 баллов, что на шесть очков больше, чем у «Байера» и впереди его ждет игра с аутсайдером, где терять очки нельзя. В последней игре Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Слован» Братислава (3:1), а ранее добилась победы на выезде с «Фрайбургом» (2:1).
«Хольштайн» хоть и начал чаще набирать очки, но этого явно не хватает, чтобы выйти из зоны вылета, где команда застряла глубоко. В активе новичка Бундеслиги 12 баллов, и чтобы выбраться на 15 место, нужно отыгрывать шесть баллов, а в матче с «Баварией» на выезде шансов на это крайне мало. В прошлом матче «Хольштайн» добился выездной ничьей с «Вольфсбургом» (2:2), а ранее проиграл «Хоффенхайму» (1:3).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Шесть последних матчей «Хольштайна» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
«Бавария» очень редко отдает победы на своем поле и вероятнее всего в этой встрече стоит ожидать разгрома. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Пари на победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1.5) по коэффициенту 1.93.