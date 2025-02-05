«Бавария» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.02.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.1. Рискнуть на победу «Вердера» можно по коэффициенту 19, а выбрать в линии ничью предлагают по 11.
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07 февраля 2025, 22:30
пятница
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.93. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Бавария» набрала уже 51 балл в чемпионате и на шесть пунктов опережает «Байер», который серьезно взялся за чемпионат и пытается догнать лидера Бундеслиги. Совсем скоро «Баварии» играть в Лиге чемпионов, однако встреча с «Вердером» не менее важно и потеря очков в ней недопустима. Два последних матча «Баварии» завершились успехом со «Слованом» в Лиге чемпионов (3:1) и неоднозначной победой над «Хольштайн» (4:3).
«Вердер» неплохо выглядит после возвращения из Бундеслиги и наоборот мотивирован находится как можно выше в таблице. Сейчас клуб занимает восьмое место, но имеет шансы зацепиться и за зону еврокубков. Гости понимают серьезность соперника, но в глубине души надеются на приемлемый для себя результат. В прошлой игре «Вердер» обыграл «Майнц» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2).
Информация для ставок
- «Бавария» выиграла девять из десяти домашних матчей во всех турнирах
- «Вердер» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-3) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.