«Бавария» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.02.2025)

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сегодня, 09:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.1. Рискнуть на победу «Вердера» можно по коэффициенту 19, а выбрать в линии ничью предлагают по 11.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 4.5 можно взять по 1.93. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Бавария» набрала уже 51 балл в чемпионате и на шесть пунктов опережает «Байер», который серьезно взялся за чемпионат и пытается догнать лидера Бундеслиги. Совсем скоро «Баварии» играть в Лиге чемпионов, однако встреча с «Вердером» не менее важно и потеря очков в ней недопустима. Два последних матча «Баварии» завершились успехом со «Слованом» в Лиге чемпионов (3:1) и неоднозначной победой над «Хольштайн» (4:3).

«Вердер» неплохо выглядит после возвращения из Бундеслиги и наоборот мотивирован находится как можно выше в таблице. Сейчас клуб занимает восьмое место, но имеет шансы зацепиться и за зону еврокубков. Гости понимают серьезность соперника, но в глубине души надеются на приемлемый для себя результат. В прошлой игре «Вердер» обыграл «Майнц» (1:0), а ранее сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла девять из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Вердер» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-3) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.