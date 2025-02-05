«Байер» — «Кельн». Прогноз на матч кубка Германии (05.02.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 6.6.
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сегодня, 22:45
Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.72, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Байер» набрал неплохую форму в последнее время и неплохо выглядит во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. Коллектив отстает от «Баварии» на шесть пунктов и попытается защитить свой титул, хотя это будет непросто. В кубке страны «Баварии» уже нет, ведь именно «фармацевты» ее выбили в прошлом раунде (1:0). С «Кельном» у хозяев не должно возникнуть больших проблем, если хозяева сами себе их не создадут. Два последних матча «Байера» завершились победой над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Спартой» в Лиге чемпионов (2:0).
«Кельн» с начала нынешнего сезона вынужден выступать во второй Бундеслиге, но является ее лидером с 57 баллами и рассчитывает уже летом вернуться в элитный дивизион. Команда может быть довольна с собой в кубке, но в четвертьфинале их ждет максимально сложный соперник и если гости пройдут дальше, это будет огромная неожиданность. В прошлой игре «Кельн» обыграл на выезде «Айнтрахт» Брауншвейг (2:1), а ранее вырвал победу у «Эльфсберга» (1:0).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Кельн» проиграл лишь одну встречу из пяти последних на выезде
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но вполне вероятно может и пропустить. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.