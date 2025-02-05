«Байер» — «Кельн». Прогноз на матч кубка Германии (05.02.2025)

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сегодня, 01:33

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Кельна» могут поставить за 11.5. Коэффициент на ничью составляет 6.6.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.72, в то время как низовой исход оценивается по 2.13. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Байер» набрал неплохую форму в последнее время и неплохо выглядит во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. Коллектив отстает от «Баварии» на шесть пунктов и попытается защитить свой титул, хотя это будет непросто. В кубке страны «Баварии» уже нет, ведь именно «фармацевты» ее выбили в прошлом раунде (1:0). С «Кельном» у хозяев не должно возникнуть больших проблем, если хозяева сами себе их не создадут. Два последних матча «Байера» завершились победой над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Спартой» в Лиге чемпионов (2:0).

«Кельн» с начала нынешнего сезона вынужден выступать во второй Бундеслиге, но является ее лидером с 57 баллами и рассчитывает уже летом вернуться в элитный дивизион. Команда может быть довольна с собой в кубке, но в четвертьфинале их ждет максимально сложный соперник и если гости пройдут дальше, это будет огромная неожиданность. В прошлой игре «Кельн» обыграл на выезде «Айнтрахт» Брауншвейг (2:1), а ранее вырвал победу у «Эльфсберга» (1:0).

Информация для ставок

«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кельн» проиграл лишь одну встречу из пяти последних на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, но вполне вероятно может и пропустить. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.