Беларусь – Израиль. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение израильтян, и предлагают коэффициент на их победу – 1.98. Поверить в успех Израиля можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45.
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0 : 4
завершен
вчера, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
Сборная Беларуси не сыграет на предстоящем Евро, ведь выдавала только отдельные матчи качественными и не смогла даже затянуть конкуренцию в своей группе. Тем не менее, коллективу полезно сыграть дружеский поединок с Израилем в рамках подготовки уже к новому отбору. В прошлой товарищеской встрече Беларусь крупно проиграла России (0:4), а ранее сыграла вничью с Мальтой (0:0).
Израиль очень хотел попасть на чемпионат Европы, но неудачная игра в плей-офф квалификации оставила команду за бортом. Тем не менее, тренерский штаб и футболисты настроены работать и готовиться к следующему отбору на ЧМ 2026. Среди букмекеров номинальные гости являются фаворитами и попробуют доказать это на футбольном поле. В прошлом товарищеской игре Израиль на выезде уступил Венгрии (0:3).
Информация для ставок
- Израиль проиграл три встречи из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Беларуси выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Беларуси проиграла три из пяти последних матчей с Израилем при двух победах
Прогноз
Беларусь умеет создавать проблемы в отдельных матчах, но в целом она выглядит слабее своего соперника. Предлагаем сделать ставку на победу Израиля в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.