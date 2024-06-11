Беларусь – Израиль. Прогноз на международный товарищеский матч (11.06.2024)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение израильтян, и предлагают коэффициент на их победу – 1.98. Поверить в успех Израиля можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Беларуси не сыграет на предстоящем Евро, ведь выдавала только отдельные матчи качественными и не смогла даже затянуть конкуренцию в своей группе. Тем не менее, коллективу полезно сыграть дружеский поединок с Израилем в рамках подготовки уже к новому отбору. В прошлой товарищеской встрече Беларусь крупно проиграла России (0:4), а ранее сыграла вничью с Мальтой (0:0).

Израиль очень хотел попасть на чемпионат Европы, но неудачная игра в плей-офф квалификации оставила команду за бортом. Тем не менее, тренерский штаб и футболисты настроены работать и готовиться к следующему отбору на ЧМ 2026. Среди букмекеров номинальные гости являются фаворитами и попробуют доказать это на футбольном поле. В прошлом товарищеской игре Израиль на выезде уступил Венгрии (0:3).

Информация для ставок

Израиль проиграл три встречи из десяти последних во всех турнирах

Сборная Беларуси выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Сборная Беларуси проиграла три из пяти последних матчей с Израилем при двух победах

Прогноз

Беларусь умеет создавать проблемы в отдельных матчах, но в целом она выглядит слабее своего соперника. Предлагаем сделать ставку на победу Израиля в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.