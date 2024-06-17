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Бельгия – Словакия. Прогноз матча чемпионата Европы 2024 (17.06.2024)

вчера, 16:55
Бельгия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4 а победа Словакии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Бельгия является фаворитом в этой группе и рассчитывает на самые высокие места по итогам Евро 2024. Тем не менее, начинать нужного с малого, и победа над Словакией стала бы первым шагом к реализации своих целей. Команда максимально готова к турниру и попробует уже в первом туре выбиться в лидеры своей группы. Два последних матча сборной Бельгии завершились уверенными победами над Люксембургом (3:0) и Черногорией (2:0).

Словакия собрала неплохой состав и смогла со второй места выйти на турнир, набрав целых 22 пункта. Команде предстоит сыграть с Бельгией, Украиной и Румынией, и она вполне может рассчитывать минимум на второе место в группе. Любые набранные очки в первом туре будут замечательным результатом. В прошлой игре Словакия разгромила Уэльс (4:0), а ранее с тем же счетом переиграла Сан-Марино (4:0).

Информация для ставок

  • Бельгия выиграла семь из десяти последних матчей при трех ничьих
  • Три из пяти последних матчей Словакии завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Бельгия выиграла лишь одну встречу со Словакией из последних трех
  • Три последних матча между Бельгией и Словакией закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Ставлю согласно статистике - ТБ(2,5).
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