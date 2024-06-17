Бельгия – Словакия. Прогноз матча чемпионата Европы 2024 (17.06.2024)

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вчера, 16:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4 а победа Словакии принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.98. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Бельгия является фаворитом в этой группе и рассчитывает на самые высокие места по итогам Евро 2024. Тем не менее, начинать нужного с малого, и победа над Словакией стала бы первым шагом к реализации своих целей. Команда максимально готова к турниру и попробует уже в первом туре выбиться в лидеры своей группы. Два последних матча сборной Бельгии завершились уверенными победами над Люксембургом (3:0) и Черногорией (2:0).

Словакия собрала неплохой состав и смогла со второй места выйти на турнир, набрав целых 22 пункта. Команде предстоит сыграть с Бельгией, Украиной и Румынией, и она вполне может рассчитывать минимум на второе место в группе. Любые набранные очки в первом туре будут замечательным результатом. В прошлой игре Словакия разгромила Уэльс (4:0), а ранее с тем же счетом переиграла Сан-Марино (4:0).

Информация для ставок

Бельгия выиграла семь из десяти последних матчей при трех ничьих

Три из пяти последних матчей Словакии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Бельгия выиграла лишь одну встречу со Словакией из последних трех

Три последних матча между Бельгией и Словакией закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и вероятнее всего одержит победу, но мы предполагаем, что обе команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.