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«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.12.2024)

23 декабря 2024, 18:51
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.1. В случае победы «Эшторила», зайдет коэффициент 25. Ничью можно поставить по 10.

Португалия. Примейра 2024/2025
Бенфика
Эшторил
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
3 : 0
завершен
23 декабря 2024, 21:45
понедельник
НичьяПроигрышНичьяВыигрышНичья

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Бенфика» почти не проигрывает в последнее время, однако изредка допускает ничейные результаты. На данный момент «орлы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии и набрали 35 очко. Отставание сразу от двух лидеров составляет всего два балла, потому хозяева крайне мотивированы на победу. Два последних матча «Бенфики» завершились выездной победой над «Насьональ» (2:0) и ничьей с AVS (1:1).

«Эшторил» показывает результаты ниже среднего и всего два очка отделяют их от зоны вылета, где каждый не хочет находится. У гостей стоит очень сложная задача, а именно забрать очки на выезде у «Бенфики», чтобы улучшить свое турнирное положение. В последней игре чемпионата Португалии «этот клуб» проиграл на своем поле «Каса Пиа» (0:2), а ранее поделил на выезде очки с «Брагой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бенфика» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Эшторил» не может выиграть на выезде более 20 матчей подряд
  • «Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Эшторила»

Прогноз

«Бенфика» играет на своем поле и не имеет права терять очки в такой встрече. Рекомендуем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
23 декабря 2024 в 21:33
Бесспорный фаворит Бенфика - дома должны много забивать - ИТБ1(3).
Гость
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