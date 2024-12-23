«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.12.2024)

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23 декабря 2024, 18:51

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.1. В случае победы «Эшторила», зайдет коэффициент 25. Ничью можно поставить по 10.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Бенфика» почти не проигрывает в последнее время, однако изредка допускает ничейные результаты. На данный момент «орлы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии и набрали 35 очко. Отставание сразу от двух лидеров составляет всего два балла, потому хозяева крайне мотивированы на победу. Два последних матча «Бенфики» завершились выездной победой над «Насьональ» (2:0) и ничьей с AVS (1:1).

«Эшторил» показывает результаты ниже среднего и всего два очка отделяют их от зоны вылета, где каждый не хочет находится. У гостей стоит очень сложная задача, а именно забрать очки на выезде у «Бенфики», чтобы улучшить свое турнирное положение. В последней игре чемпионата Португалии «этот клуб» проиграл на своем поле «Каса Пиа» (0:2), а ранее поделил на выезде очки с «Брагой» (2:2).

Информация для ставок

«Бенфика» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

«Эшторил» не может выиграть на выезде более 20 матчей подряд

«Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Эшторила»

Прогноз

«Бенфика» играет на своем поле и не имеет права терять очки в такой встрече. Рекомендуем сделать ставку на крупную победу хозяев с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.