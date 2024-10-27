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«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.10.2024)

27 октября 2024, 18:49
Симеоне Диего

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетико», а коэффициент на его победу составляет 2.3. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.

Испания. Примера 2024/2025
Бетис
Атлетико
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
1 : 0
завершен
27 октября 2024, 20:30
воскресенье
ВыигрышНичьяНичьяВыигрышНичья

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.83. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бетис» старается держаться около зоны еврокубков, но теряет слишком много баллов. Команда идет на восьмом месте с 15 баллами и отстает на пять очков от нынешнего соперника. Матч с «Атлетико» весьма принципиальный для хозяев, поэтому победа будет отличным результатом, который поможет улучшить свое положение в таблице Ла Лиги. Два последних матча «Бетиса» завершились ничьей с «Копенгагеном» в Лиге конференций (1:1) и победой на выезде над «Осасуной» (2:1).

«Атлетико» идет на четвертом месте в Ла Лиге и на данный момент набрал 20 очков. Команда отстает от лидера на 10 пунктов и нуждается в победах. «Матрасники» имеют игру в запасе и постараются добиться победы, что поможет сократить отрыв от лидера, а возможно и подняться на одну ступеньку в таблице Ла Лиги. В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Леганес» (3:1), а в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Атлетико» выиграл лишь пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей

Прогноз

«Атлетико» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у него возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
npbcrjvx5e83
npbcrjvx5e83
27 октября в 20:17
В целом, исход матча сложно предсказать, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны. Однако, учитывая текущую форму и мотивацию команд, можно предположить, что «Бетис» имеет небольшое преимущество.
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