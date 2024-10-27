«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.10.2024)

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27 октября 2024, 18:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетико», а коэффициент на его победу составляет 2.3. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.83. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бетис» старается держаться около зоны еврокубков, но теряет слишком много баллов. Команда идет на восьмом месте с 15 баллами и отстает на пять очков от нынешнего соперника. Матч с «Атлетико» весьма принципиальный для хозяев, поэтому победа будет отличным результатом, который поможет улучшить свое положение в таблице Ла Лиги. Два последних матча «Бетиса» завершились ничьей с «Копенгагеном» в Лиге конференций (1:1) и победой на выезде над «Осасуной» (2:1).

«Атлетико» идет на четвертом месте в Ла Лиге и на данный момент набрал 20 очков. Команда отстает от лидера на 10 пунктов и нуждается в победах. «Матрасники» имеют игру в запасе и постараются добиться победы, что поможет сократить отрыв от лидера, а возможно и подняться на одну ступеньку в таблице Ла Лиги. В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Леганес» (3:1), а в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл лишь пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей

Прогноз

«Атлетико» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у него возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Пари.