«Бетис» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Атлетико», а коэффициент на его победу составляет 2.3. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.
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1 : 0
завершен
27 октября 2024, 20:30
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.83. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Бетис» старается держаться около зоны еврокубков, но теряет слишком много баллов. Команда идет на восьмом месте с 15 баллами и отстает на пять очков от нынешнего соперника. Матч с «Атлетико» весьма принципиальный для хозяев, поэтому победа будет отличным результатом, который поможет улучшить свое положение в таблице Ла Лиги. Два последних матча «Бетиса» завершились ничьей с «Копенгагеном» в Лиге конференций (1:1) и победой на выезде над «Осасуной» (2:1).
«Атлетико» идет на четвертом месте в Ла Лиге и на данный момент набрал 20 очков. Команда отстает от лидера на 10 пунктов и нуждается в победах. «Матрасники» имеют игру в запасе и постараются добиться победы, что поможет сократить отрыв от лидера, а возможно и подняться на одну ступеньку в таблице Ла Лиги. В прошлом туре «Атлетико» обыграл «Леганес» (3:1), а в Лиге чемпионов уступил «Лиллю» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико» выиграл лишь пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бетисом» при одной ничьей
Прогноз
«Атлетико» будет играть первым номером, но мы предполагаем, что у него возникнут проблемы с забитыми мячами и клубы поделят очки. Рискнуть и сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Пари.