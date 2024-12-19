«Бетис» — ХИК. Прогноз на матч Лиги конференций (19.12.2024)

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19 декабря 2024, 08:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.18. Успех клуба из Хельсинки оценивается по коэффициенту 16 в букмекерской конторе Лига Пари. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 7.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Бетис» вряд ли может быть доволен набранными семью баллами за пять туров Лиги конференций, но сомнений, что команда попадает в топ-24 практически нет. На данный момент испанцы занимают 17 место и отстают на три пункта от восьмой строчки. Домашняя победа над соперником из Финляндии является важной и приоритетной для хозяев. Два последних матча «Бетиса» завершились выездными победами над «Вильярреалом» (2:1) и «Петрокубом» (1:0).

У ХИК положение еще хуже, ведь команда смогла добыть всего четыре балла и пока даже не входит в зону плей-офф. Чтобы исправить ситуацию гостям нужно добиваться результатов, начиная с этого тура, однако сделать это в Испании будет очень проблематично. В прошлой своей игре ХИК поделил очки в чемпионате с «Мольде» (2:2), а ранее был разгромлен на выезде «Юргорденом» (1:6).

Информация для ставок

Пять из шести последних выездных матчей ХИК завершились исходом «обе забьют — нет»

завершились исходом «обе забьют — нет» «Бетис» проиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» выиграл два последних матча с ХИК с общим счетом (5:0)

Прогноз

«Бетис» гораздо сильнее своего соперника и предельно мотивирован на эту встречу. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Пари.