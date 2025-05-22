«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.05.2025)

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вчера, 17:05

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.07. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Бетис» выглядит не так уверенно, как ранее. Сейчас команда идёт в зоне еврокубков, на шестом месте, с заработанными 59 баллами, отставая от ближайшего соперника на восемь очков. «Бетикос» удачно выступает в Лиге Конференций, обыграв в полуфинале «Фиорентину» с общим счётом (4:3), команда прошла в финал. Две последние игры «Бетиса» завершились ничьёй с «Райо Вальекано» (2:2), и поражением от «Атлетико» (1:4).

«Валенсия» на данный момент находится в середине турнирной таблицы, на 12 месте. С заработанными 45 баллами, команда отстаёт от зоны еврокубков всего на шесть очков. «Летучие мыши» принимали участие в Кубке Испании, где, дойдя до 1/4, проиграл «Барселоне» (5:4). Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Алавеса» (0:1), и «Атлетика» (0:1).

Информация для ставок

«Бетис» выиграл всего один раз за пять последних матчей

«Валенсия» проиграла два раза за десять матчей

Три последних домашних матча «Бетиса» не завершились поражением

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку исход «обе команды забьют» за 1.57 в букмекерской конторе Мостбет.