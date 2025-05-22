«Бетис» — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.05.2025)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.07. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.
Форма команд
«Бетис» выглядит не так уверенно, как ранее. Сейчас команда идёт в зоне еврокубков, на шестом месте, с заработанными 59 баллами, отставая от ближайшего соперника на восемь очков. «Бетикос» удачно выступает в Лиге Конференций, обыграв в полуфинале «Фиорентину» с общим счётом (4:3), команда прошла в финал. Две последние игры «Бетиса» завершились ничьёй с «Райо Вальекано» (2:2), и поражением от «Атлетико» (1:4).
«Валенсия» на данный момент находится в середине турнирной таблицы, на 12 месте. С заработанными 45 баллами, команда отстаёт от зоны еврокубков всего на шесть очков. «Летучие мыши» принимали участие в Кубке Испании, где, дойдя до 1/4, проиграл «Барселоне» (5:4). Два последних матча «Валенсии» завершились поражениями от «Алавеса» (0:1), и «Атлетика» (0:1).
Информация для ставок
- «Бетис» выиграл всего один раз за пять последних матчей
- «Валенсия» проиграла два раза за десять матчей
- Три последних домашних матча «Бетиса» не завершились поражением
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку исход «обе команды забьют» за 1.57 в букмекерской конторе Мостбет.