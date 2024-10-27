«Бохум» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (27.10.2024)

1730035373

27 октября 2024, 16:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают огромное предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.15. Ничейный результат котируется по коэффициенту 10, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 18.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 4 по коэффициенту 1.7. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 4 по 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Бохум» имеет целый ряд поражений и находится внизу турнирной таблицы Бундеслиги. Коллектив располагается на последнем месте и набрал всего один балл, что не может удовлетворить желания болельщиков и руководство. Хозяева будут принимать разъяренную «Баварию» и шансов набрать очки откровенно мало. Два последних матча «Бохума» завершились поражениями от «Хоффенхайма» (1:3) и «Кельна» (2:3).

«Бавария» очень редко выигрывает в последних матчах, а разгром от «Барселоны» (1:4) в Лиге чемпионов стал критической точкой в игре клуба. Коллектив отстает от «РБ Лейпциг» на три пункта, но имеет эту встречу в запасе и в случае победы вернет себе первое место в турнирной таблице. Два последних матча мюнхенского клуба в чемпионате завершились разгромом «Штутгарта» (4:0) и результативной ничьей с «Айнтрахтом» (3:3).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных встреч «Баварии» завершились тоталом больше 4.5 мячей

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Бохумом» при двух поражениях

Прогноз

«Бавария» имеет огромное преимущество над «Бохумом» и не может терять очки в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.