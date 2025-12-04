«Болонья» — «Парма». Прогноз на матч кубка Италии (4.12.2025)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.52, в то время как победа гостей будет стоить 7.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.05.
сегодня, 20:00
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.7).
Форма команд
«Болонья» в прошлом туре прервала свою серию побед в чемпионате Италии, но остается на шестом месте с 24 баллами в активе. В нынешнем сезоне коллектив вполне может побороться за место в еврокбуках, но сейчас сосредоточен на кубке Италии, где является большим фаворитом в паре с «Пармой» и постарается спокойно обыграть соперника и попасть в четвертьфинал. Два последних матча команды завершились поражением от «Кремонезе» (1:3) и разгромом «Зальцбурга» в Лиге Европы (4:1).
Мечты «Пармы» гораздо скромнее и коллектив стремится не вылететь из Серии А, но находится практически на краю обрыва. Тем не менее, в кубке Италии у всех клубов другой настрой и каждый хочет заработать трофей в клубный музей, поэтому гости приложат максимум усилий для победы. В прошлой игре «Парма» на своем стадионе проиграла «Удинезе» (0:2).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»
- «Болонья» проиграла лишь один поединок из десяти последних
- «Болонья» выиграла три из пяти последних матчей с «Пармой»
Прогноз
Команды решают разные задачи в чемпионате, но в кубке Италии они устроят настоящую борьбу, в которой немного сильнее должны оказаться хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Болоньи» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.