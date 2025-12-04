Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Болонья» — «Парма». Прогноз на матч кубка Италии (4.12.2025)

сегодня, 00:59
Парма

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.52, в то время как победа гостей будет стоить 7.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.52 4.15 7.50

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.7).

Форма команд

«Болонья» в прошлом туре прервала свою серию побед в чемпионате Италии, но остается на шестом месте с 24 баллами в активе. В нынешнем сезоне коллектив вполне может побороться за место в еврокбуках, но сейчас сосредоточен на кубке Италии, где является большим фаворитом в паре с «Пармой» и постарается спокойно обыграть соперника и попасть в четвертьфинал. Два последних матча команды завершились поражением от «Кремонезе» (1:3) и разгромом «Зальцбурга» в Лиге Европы (4:1).

Мечты «Пармы» гораздо скромнее и коллектив стремится не вылететь из Серии А, но находится практически на краю обрыва. Тем не менее, в кубке Италии у всех клубов другой настрой и каждый хочет заработать трофей в клубный музей, поэтому гости приложат максимум усилий для победы. В прошлой игре «Парма» на своем стадионе проиграла «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Болонья» проиграла лишь один поединок из десяти последних
  • «Болонья» выиграла три из пяти последних матчей с «Пармой»

Прогноз

Команды решают разные задачи в чемпионате, но в кубке Италии они устроят настоящую борьбу, в которой немного сильнее должны оказаться хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Болоньи» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.31 1.56 1.74 2.12 1.35 2.98
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:48
У гостей полно проблем в чемпионате , так , что если в кубковой игре , что то не заладится - сильно упираться не будут - П1.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 