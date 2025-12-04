«Болонья» — «Парма». Прогноз на матч кубка Италии (4.12.2025)

1764799157

сегодня, 00:59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болоньи» предлагает коэффициент 1.52, в то время как победа гостей будет стоить 7.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.05.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.7).

Форма команд

«Болонья» в прошлом туре прервала свою серию побед в чемпионате Италии, но остается на шестом месте с 24 баллами в активе. В нынешнем сезоне коллектив вполне может побороться за место в еврокбуках, но сейчас сосредоточен на кубке Италии, где является большим фаворитом в паре с «Пармой» и постарается спокойно обыграть соперника и попасть в четвертьфинал. Два последних матча команды завершились поражением от «Кремонезе» (1:3) и разгромом «Зальцбурга» в Лиге Европы (4:1).

Мечты «Пармы» гораздо скромнее и коллектив стремится не вылететь из Серии А, но находится практически на краю обрыва. Тем не менее, в кубке Италии у всех клубов другой настрой и каждый хочет заработать трофей в клубный музей, поэтому гости приложат максимум усилий для победы. В прошлой игре «Парма» на своем стадионе проиграла «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Пармы» завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» проиграла лишь один поединок из десяти последних

«Болонья» выиграла три из пяти последних матчей с «Пармой»

Прогноз

Команды решают разные задачи в чемпионате, но в кубке Италии они устроят настоящую борьбу, в которой немного сильнее должны оказаться хозяева. Рекомендуем сделать ставку на победу «Болоньи» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.