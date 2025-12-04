«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч кубка Италии (4.12.2025)

1764800086

сегодня, 01:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом противостоянии. На победу «Милана» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Лацио» не так давно с небольшим скандалом в конце игры уступил «Милану» в чемпионате (0:1), а теперь имеет шанс реабилитироваться в кубке страны. Выход в четвертьфинал был бы неплохой компенсацией для римлян за не самые стабильные результаты в чемпионате, поэтому хозяева будут максимально мотивированы на предстоящую встречу. Два последних матча «Лацио» завершились победой над «Лечче» (0:2) и неудачей с «Миланом» (0:1).

«Милан» отлично выглядит на данном отрезке сезона и лидирует в чемпионате Италии. Тем не менее, лидерство не распространяется на кубок страны и одно поражение перечеркнет все раннее выступление команды. Сложно предугадать, будут ли «красно-черные» бороться за этот трофей или сосредоточатся на Серии А. В прошлой игре «Милан» обыграл «Лацио» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Интер» (1:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Милан» проиграл один из десяти последних матчей на выезде

«Лацио» проиграл «Милану» три из пяти последних встреч при одной победе

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мостбет.