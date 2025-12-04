«Ахмат» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (5.12.2025)

1764800651

сегодня, 01:24

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Оренбург» будет стоить 4.4, ничью можно поставить по 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.78.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.93 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Ахмат» прервал в прошлом туре серию поражений, но многое упустил и на данный момент занимает 10 место с 19 баллами. Команда опережает «Оренбург» на семь баллов и намерена добиться еще одной победы подряд. Тем не менее, не стоит недооценивать соперника, чтобы потом не сожалеть о потерянных баллах. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Динамо» Москва (2:1) и поражением на выезде от «Рубина» (0:1).

«Оренбург» не радует результатами в последних матчах и закономерно находится в зоне вылета. Коллектив набрал 12 баллов и от спасительного 12 места отстает уже на пять пунктов. В игре в Грозном вряд ли у гостей будет слишком много шансов, потому им понадобится высокая реализация, чтобы рассчитывать на очки. В прошлой игре РПЛ «Оренбург» проиграл на выезде ЦСКА (0:2).

Информация для ставок

«Ахмат» выиграл пять из десяти последних домашних встреч

«Оренбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз