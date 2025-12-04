«Ахмат» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (5.12.2025)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Оренбург» будет стоить 4.4, ничью можно поставить по 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.78.
завтра, 19:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.93 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Ахмат» прервал в прошлом туре серию поражений, но многое упустил и на данный момент занимает 10 место с 19 баллами. Команда опережает «Оренбург» на семь баллов и намерена добиться еще одной победы подряд. Тем не менее, не стоит недооценивать соперника, чтобы потом не сожалеть о потерянных баллах. Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Динамо» Москва (2:1) и поражением на выезде от «Рубина» (0:1).
«Оренбург» не радует результатами в последних матчах и закономерно находится в зоне вылета. Коллектив набрал 12 баллов и от спасительного 12 места отстает уже на пять пунктов. В игре в Грозном вряд ли у гостей будет слишком много шансов, потому им понадобится высокая реализация, чтобы рассчитывать на очки. В прошлой игре РПЛ «Оренбург» проиграл на выезде ЦСКА (0:2).
Информация для ставок
- «Ахмат» выиграл пять из десяти последних домашних встреч
- «Оренбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у аутсайдера РПЛ и немного подняться по турнирной таблице. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.