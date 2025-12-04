«Брест» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (5.12.2025)

1764801244

сегодня, 01:34

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Брест» после распродажи ведущих игроков уже не борется за места в еврокубках и идет в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 11 месте с 16 баллами и отстает на семь пунктов от нынешнего соперника. Победа в этой игре позволит команде вновь вспомнить свои амбиции на борьбу за более высокие места. Два последних матча «Бреста» завершились победой на выезде со «Страсбуром» (2:1) и победой над «Мецом» (3:2).

«Монако» после серии неудач в прошлом туре Лиги 1 обыграл « ПСЖ », что должно было добавить уверенности в своих силах. Тем не менее, команда идет лишь на восьмом месте с 23 баллами и рассчитывает подняться выше, а для этого нужно обыгрывать «Брест» в этой игре, что вполне возможно, учитывая нынешнюю ситуацию. Два последних матча «Монако» завершились победой над « ПСЖ » (1:0) и сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

Пять из семи домашних матчей «Бреста» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Монако» проиграл три из десяти последних выездных встреч

«Брест» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь много очков было потеряно. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.