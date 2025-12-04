Top.Mail.Ru
 
 
 
«Брест» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (5.12.2025)

сегодня, 01:34
Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

  1 X 2
Марафон 3.25 3.80 2.17

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Брест» после распродажи ведущих игроков уже не борется за места в еврокубках и идет в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 11 месте с 16 баллами и отстает на семь пунктов от нынешнего соперника. Победа в этой игре позволит команде вновь вспомнить свои амбиции на борьбу за более высокие места. Два последних матча «Бреста» завершились победой на выезде со «Страсбуром» (2:1) и победой над «Мецом» (3:2).

«Монако» после серии неудач в прошлом туре Лиги 1 обыграл «ПСЖ», что должно было добавить уверенности в своих силах. Тем не менее, команда идет лишь на восьмом месте с 23 баллами и рассчитывает подняться выше, а для этого нужно обыгрывать «Брест» в этой игре, что вполне возможно, учитывая нынешнюю ситуацию. Два последних матча «Монако» завершились победой над «ПСЖ» (1:0) и сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

  • Пять из семи домашних матчей «Бреста» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Монако» проиграл три из десяти последних выездных встреч
  • «Брест» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь много очков было потеряно. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.72 1.24 2.38 1.60 1.83 1.89
 
