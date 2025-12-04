«Брест» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (5.12.2025)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.
|
- : -
завтра, 21:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.
Форма команд
«Брест» после распродажи ведущих игроков уже не борется за места в еврокубках и идет в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 11 месте с 16 баллами и отстает на семь пунктов от нынешнего соперника. Победа в этой игре позволит команде вновь вспомнить свои амбиции на борьбу за более высокие места. Два последних матча «Бреста» завершились победой на выезде со «Страсбуром» (2:1) и победой над «Мецом» (3:2).
«Монако» после серии неудач в прошлом туре Лиги 1 обыграл «ПСЖ», что должно было добавить уверенности в своих силах. Тем не менее, команда идет лишь на восьмом месте с 23 баллами и рассчитывает подняться выше, а для этого нужно обыгрывать «Брест» в этой игре, что вполне возможно, учитывая нынешнюю ситуацию. Два последних матча «Монако» завершились победой над «ПСЖ» (1:0) и сыграл вничью с «Пафосом» (2:2) в Лиге чемпионов.
Информация для ставок
- Пять из семи домашних матчей «Бреста» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Монако» проиграл три из десяти последних выездных встреч
- «Брест» проиграл «Монако» четыре из пяти последних встреч
Прогноз
«Монако» будет прикладывать все усилия для достижения результата, ведь много очков было потеряно. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.