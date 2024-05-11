«Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (11.05.2024)

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вчера, 10:18

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 2.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.43.

Форма команд

«Боруссия» М провела очень слабый сезон, но без больших проблем смогла сохранить место в Бундеслиге. Коллектив идет на 13 месте с 33 баллами и мечтает как можно быстрее закончить сезон. В домашней игре с «Айнтрахтом» хозяевам придется непросто, ведь сопернику из Франкфурта все еще нужны очки, чтобы забронировать себе место в Лиге Европы. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьими с «Вердером» (2:2) и «Унионом» (0:0).

«Айнтрахт» практически обеспечил себе место в Лиге Европы, но в последних матчах очень редко набирает очки. Команда идет на шестом месте с 45 баллами и отстает от ближайшего соперника на 15 пунктов. В случае победы «Айнтрахт» практически гарантирует себе сохранение своей позиции в таблице Бундеслиги. В прошлом туре «Айнтрахт» разгромно проиграл «Байеру» (1:5), а ранее уступил и «Баварии»

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл четыре из десяти последних встреч во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла лишь одну встречу из пяти последних на своем поле

«Айнтрахт» выиграл три из пяти последних поединков с «Боруссией» М

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды порадуют болельщиков забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.