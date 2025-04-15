«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.04.2025)

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сегодня, 20:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Барселона». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «шмелей» оценивается за 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.17.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.43.

Форма команд

«Боруссия» нестабильно играет в нынешнем сезоне и шансов пробиться в полуфинал Лиги чемпионов у команды практически нет. Немецкий клуб не смог отличиться в первой игре, поэтому будет рад забить «Барселоне» при родных болельщиках и не «ударить в грязь лицом» на своем родном стадионе. Два последних матча «желто-черных» завершились выездной ничьей с «Баварией» (2:2) и поражением от «Барселоны» (0:4).

«Барселона» очень хорошо играет в Лиге чемпионов и является одним из претендентов на победу в турнире. Команда с большой вероятностью пройдет в полуфинал, но там будет очень серьезный соперник, поэтому очень рано еще поздравлять каталонцев. Матч будет интересным, несмотря на то, что интриги в нем не очень много. В последней игре «Барселона» на выезде обыграла «Леганес» (1:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла девять из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

·«Боруссия» Д проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Барселона» является фаворитом и наверняка сможет использовать ошибки «Боруссии», которой уже нечего терять и которая будет идти вперед. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98.