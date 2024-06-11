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«Ботафого» — «Флуминенсе» прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:56
Ботафого

Ставки букмекеров

  • На победу «Ботафого» — 2.03

  • Триумф «Флуминенсе» — 3.62

  • Ничья — 3.54

  • Тотал больше 3.5 — 3.42

  • Тотал меньше 3.5 — 1.25

Форма команд

Клуб «Ботафого» был основан в том же городе в котором предстоит сыграть в эту среду. По результатам семи игр проведенных во время чемпионата занимает третье место в турнирной таблице. Последний матч был проведен 2-го июня с командой «Коринтианс» и завершился триумфом "Великого огня” со счетом 1:0.

В турнирной таблице команда «Флуминенсе» занимает 15-е место. Освежим в памяти результаты некоторых матчей. Последняя победная игра была 20 апреля 2024 года с клубом «Васко да Гама» и завершилась с результатом 2:1. А крайний матч был сыгран с результатом 1:1 против клуба «Жувентуде».

Информация для ставок

  • Из последних пяти междусобойчиков «Ботафого» закончили четыре триумфом

  • У «Флуминенсе» из пяти последних матчей две ничьи два поражения и одна победа

  • Среди последних пяти игр в разных турнирах у «Ботафого» три победы и две ничьи

Прогноз

Последняя очная встреча в марте 2024 года закончилась победой «Ботафого». Рекомендуем заключить пари на триумф "Победоносных” в БК Pinnacle.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:10
Хозяева точно не проиграют этот матч.
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