«Ботафого» — «Флуминенсе» прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:56

Ставки букмекеров

Форма команд

Клуб «Ботафого» был основан в том же городе в котором предстоит сыграть в эту среду. По результатам семи игр проведенных во время чемпионата занимает третье место в турнирной таблице. Последний матч был проведен 2-го июня с командой «Коринтианс» и завершился триумфом "Великого огня” со счетом 1:0.

В турнирной таблице команда «Флуминенсе» занимает 15-е место. Освежим в памяти результаты некоторых матчей. Последняя победная игра была 20 апреля 2024 года с клубом «Васко да Гама» и завершилась с результатом 2:1. А крайний матч был сыгран с результатом 1:1 против клуба «Жувентуде».

Информация для ставок

Из последних пяти междусобойчиков «Ботафого» закончили четыре триумфом

У «Флуминенсе» из пяти последних матчей две ничьи два поражения и одна победа

Среди последних пяти игр в разных турнирах у «Ботафого» три победы и две ничьи

Прогноз

Последняя очная встреча в марте 2024 года закончилась победой «Ботафого». Рекомендуем заключить пари на триумф "Победоносных” в БК Pinnacle.