«Ботафого» — «Флуминенсе» прогноз и ставки от БК Pinnacle

Ставки букмекеров
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На победу «Ботафого» — 2.03
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Триумф «Флуминенсе» — 3.62
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Ничья — 3.54
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Тотал больше 3.5 — 3.421 : 0завершенсегодня, 02:00
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Тотал меньше 3.5 — 1.25
Форма команд
Клуб «Ботафого» был основан в том же городе в котором предстоит сыграть в эту среду. По результатам семи игр проведенных во время чемпионата занимает третье место в турнирной таблице. Последний матч был проведен 2-го июня с командой «Коринтианс» и завершился триумфом "Великого огня” со счетом 1:0.
В турнирной таблице команда «Флуминенсе» занимает 15-е место. Освежим в памяти результаты некоторых матчей. Последняя победная игра была 20 апреля 2024 года с клубом «Васко да Гама» и завершилась с результатом 2:1. А крайний матч был сыгран с результатом 1:1 против клуба «Жувентуде».
Информация для ставок
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Из последних пяти междусобойчиков «Ботафого» закончили четыре триумфом
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У «Флуминенсе» из пяти последних матчей две ничьи два поражения и одна победа
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Среди последних пяти игр в разных турнирах у «Ботафого» три победы и две ничьи
Прогноз
Последняя очная встреча в марте 2024 года закончилась победой «Ботафого». Рекомендуем заключить пари на триумф "Победоносных” в БК Pinnacle.