«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.08.2024)

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сегодня, 21:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» потерял стабильность в прошлом сезоне и как результат сменил главного тренера на своем посту. Сейчас команда пытается стать более зубастой и вновь научиться умению создавать проблемы грандам английского футбола. На своем поле коллективу вполне по силам забрать очки у «красных дьяволов» и этим футболисты уже совсем скоро планируют заняться. Два последних матча «Брайтона» завершились крупной победой над «Эвертоном» в АПЛ (3:0) и разгромом «Вильярреала» в товарищеской игре (4:0).

«Манчестер Юнайтед» с огромным трудом выиграл первый тур, хотя все пророчили довольно легкую победу. Сложно сказать, как будут выглядеть манкунианцы в этом сезоне, но сейчас их главной целью является результат, а не зрелище. Поражение в этой игре заставит многих вновь заговорить о слабости клуба. В первой игре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» (1:0), а ранее уступил «Манчестер Сити» в Суперкубке (1:2, по пенальти).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» выиграл три из пяти последних матчей у « МЮ » при одном поражении

Прогноз

«Брайтон» выглядит гораздо свежее и играет на своем поле, что является хорошим преимуществом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.