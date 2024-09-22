«Брайтон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 13:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «лесников» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Брайтон» идет в новом сезоне без поражений и за четыре тура набрал восемь очков, что является неплохим результатом. Коллектив очень хочет побороться за зону еврокубков и поэтому рассчитывает на победу в матче с «Ноттингем Форест». Потеря хозяевами очков может привести к потерю сразу нескольких позиций. Два последних матча «Брайтона» завершились победой над «Вулверхэмптоном» (3:2) и ничьей с «Ипсвич» (0:0).

«Ноттингем Форест» также удачно начал новый чемпионат и уступает «Брайтону» лишь по дополнительным показателям. «Лесники» стараются набрать на старте как можно больше баллов, чтобы избежать в конце сезона борьбы за выживание, в которой они уже имеют много опыта. В прошлом туре АПЛ «Ноттингем Форест» неожиданно обыграл на выезде «Ливерпуль» (1:0) и поделил очки с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Информация для ставок

«Брайтон» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Ноттингем Форест» выиграл шесть последних выездных встреч подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Обе команды показывают одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается примерно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.9.