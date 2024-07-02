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Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч кубка Америки (03.07.2024)

вчера, 11:06
Бразилия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильским футболистам и предлагают коэффициент на их победу – 1.9. Поверить в успех Колумбии можно за 4.4 Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Бразилия занимает второе место в группе и набрала четыре очка, что является средним результатом, ведь нынешний соперник на два пункта идет впереди и лидирует в своей группе. Естественно, болельщики ждут свой любимый коллектив на первом месте и имеет шансы выйти на него в случае победы в личной встрече над Колумбией. Два последних поединка Бразилии завершились разгромом Парагвая (4:1) и ничьей с Коста-Рикой (0:0).

Сборная Колумбии выступила в первых двух турах несколько удачнее, чем Бразилия и заслуженно идет на первом месте с шестью набранными баллами. Чтобы сохранить свою позицию после этого тура команде достаточно не проиграть Бразилии, однако даже это сделать бывает крайне непросто. Тем не менее, матч будет очень интересным и напряженным, определенно стоящий того, чтобы его посмотреть. В прошлой игре сборная Колумбии уверенно переиграла Коста-Рику (3:0) и минимально одолел Парагвай (2:1).

Информация для ставок

  • Бразилия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • Сборная Колумбии выиграла уже десять последних матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а борьба будет проходить больше в середине поля. Предлагаем сделать ставку, что команды не выявят победителя и закончат матч вничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Все комментарии
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5kke4q3yn9f3
вчера в 14:26
Интересный и напряжённый матч между сборными Бразилии и Колумбии ожидается на Кубке Америки 2024 года. Бразилия считается фаворитом матча.
Вещий
Вещий
вчера в 13:17
Впервые за долгое время бразильцы одолели кого-то с разницей более чем в один гол, 4:1 разгромив парагвайцев. Но одна уверенная встреча еще не показатель, ведь в целом крайне тяжко бразильцы в последние время смотрятся. А вот Колумбия резвая в атаке, и отгружает всем подряд достаточно большое количество мячей. Считаю что встреча предстоящая для колумбийцев не станет провальной, и фора(+1) на колумбийцев смотрится тут перспективно.
Гость
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