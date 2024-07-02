Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч кубка Америки (03.07.2024)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильским футболистам и предлагают коэффициент на их победу – 1.9. Поверить в успех Колумбии можно за 4.4 Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Бразилия занимает второе место в группе и набрала четыре очка, что является средним результатом, ведь нынешний соперник на два пункта идет впереди и лидирует в своей группе. Естественно, болельщики ждут свой любимый коллектив на первом месте и имеет шансы выйти на него в случае победы в личной встрече над Колумбией. Два последних поединка Бразилии завершились разгромом Парагвая (4:1) и ничьей с Коста-Рикой (0:0).

Сборная Колумбии выступила в первых двух турах несколько удачнее, чем Бразилия и заслуженно идет на первом месте с шестью набранными баллами. Чтобы сохранить свою позицию после этого тура команде достаточно не проиграть Бразилии, однако даже это сделать бывает крайне непросто. Тем не менее, матч будет очень интересным и напряженным, определенно стоящий того, чтобы его посмотреть. В прошлой игре сборная Колумбии уверенно переиграла Коста-Рику (3:0) и минимально одолел Парагвай (2:1).

Информация для ставок

Бразилия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Сборная Колумбии выиграла уже десять последних матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а борьба будет проходить больше в середине поля. Предлагаем сделать ставку, что команды не выявят победителя и закончат матч вничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.