Бразилия — Колумбия. Прогноз на матч кубка Америки (03.07.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильским футболистам и предлагают коэффициент на их победу – 1.9. Поверить в успех Колумбии можно за 4.4 Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.
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1 : 1
завершен
сегодня, 04:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.
Форма команд
Бразилия занимает второе место в группе и набрала четыре очка, что является средним результатом, ведь нынешний соперник на два пункта идет впереди и лидирует в своей группе. Естественно, болельщики ждут свой любимый коллектив на первом месте и имеет шансы выйти на него в случае победы в личной встрече над Колумбией. Два последних поединка Бразилии завершились разгромом Парагвая (4:1) и ничьей с Коста-Рикой (0:0).
Сборная Колумбии выступила в первых двух турах несколько удачнее, чем Бразилия и заслуженно идет на первом месте с шестью набранными баллами. Чтобы сохранить свою позицию после этого тура команде достаточно не проиграть Бразилии, однако даже это сделать бывает крайне непросто. Тем не менее, матч будет очень интересным и напряженным, определенно стоящий того, чтобы его посмотреть. В прошлой игре сборная Колумбии уверенно переиграла Коста-Рику (3:0) и минимально одолел Парагвай (2:1).
Информация для ставок
- Бразилия не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Сборная Колумбии выиграла уже десять последних матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а борьба будет проходить больше в середине поля. Предлагаем сделать ставку, что команды не выявят победителя и закончат матч вничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.