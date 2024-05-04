«Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2024)

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сегодня, 01:05

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров минимальным фаворитом считается «Брентфорд», поставить на который можно по коэффициенту 2.05. На успех «Фулхэма» можно сделать ставку за 3.4, а ничейный исход котируется по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.4. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Брентфорд» провел очень плохой сезон, но сумел обеспечить себе место в АПЛ . Команда располагается на 16 месте с 35 баллами и на девять пунктов опережает ближайшего соперника. В оставшихся поединках коллектив постарается укрепиться на своем месте и порадовать болельщиков, пришедших на игру. В прошлом туре «Брентфорд» уступил на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее разгромил на выезде «Лутон Таун» (5:1).

«Фулхэм» также не достиг в нынешнем сезоне ничего определенного, но и нервничать болельщиков не заставлял. Команда доигрывает сезон и будет готовиться к следующему после летнего перерыва. Сейчас клуб из Лондона занимает 13 место с 43 баллами и отстает от «Брайтона» всего на один пункт. В двух последних встречах «Фулхэм» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и уступил «Ливерпулю» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Брентфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхэм» выиграл только три выездных поединка из десяти последних в основное время

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.85.