«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2025)

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вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.17. Поставить на «святых» можно за 17, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Челси» проиграл большинство последних матчей и выглядит очень неубедительно в чемпионате. Команда опустилась на седьмое место с 43 баллами и по разнице мячей уступает «Борнмуту». Тем не менее, соперник очень слаб и у «синих» не будет отговорок, если они потеряют очки в домашней игре с последней командой АПЛ . Два последних поединка «Челси» завершились поражениями от «Астон Виллы» (1:2) и «Брайтона» (0:3).

«Саутгемптон» проиграл еще больше матчей, чем его соперник за последние два месяца и уже безнадежно отстает от своих конкурентов в борьбе за выживание. Команда идет на последнем месте с девятью баллами и от спасительной 17 позиции отстает на 13 пунктов, что отыграть с таким результатами невозможно. В прошлом туре «святые» проиграли «Брайтону» (0:4), а ранее уступили «Борнмуту» (1:3).

Информация для ставок

«Саутгемптон» проиграл восемь из десяти последних матчей в чемпионате

«Челси» выиграл семь из десяти поединков на своем поле во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Челси» обязан обыгрывать «Саутгемптон» и улучшать свое турнирное положение и с большой вероятностью это сделает. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мотсбет на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5.