Дания – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций (20.03.2025)

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сегодня, 14:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение гостям. На победу сборной Португалии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа Дании принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.12. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

Сборная Дании с большим трудом смогла добиться второго места в своей группе Лиги Наций дивизиона А и набрала восемь очков, уступив первую строчку команде Испании. В четвертьфинале команда сыграет с Португалией и первый матч проводит дома, поэтому обязана добиваться приемлемого результата. Два последних матча Дании завершились ничьей с Сербией (0:0) и поражением от Испании.

Сборная Португалии легко заняла первое место в своей группе набрав 14 очков за шесть туров и теперь будет противостоять команде Дании. Португальцы являются большими фаворитами противостояния даже на поле соперника, однако недооценивать датчан никак нельзя. Гости наверняка рассчитывают одержать победу на выезде в первой игре. Два последних матча Португалии завершились ничьей с Хорватией (1:1) и разгромом сборной Польши (5:1).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла шесть из десяти последних поединков на выезде

Дания не может выиграть уже четыре поединка подряд

Сборная Португалии выиграла четыре из пяти последних встреч с Данией

Прогноз

Португалия является фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что у команды будут определенные проблемы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.