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Дания – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций (20.03.2025)

сегодня, 14:10
Португалия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение гостям. На победу сборной Португалии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа Дании принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4.

Лига наций 2024/2025
Дания
Португалия
НичьяПроигрышНичьяПроигрышВыигрыш
- : -
20 марта 2025, 22:45
четверг
НичьяВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.433.322.24
Pari 3.45 3.35 2.25
Мелбет 3.45 3.30 2.24

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.12. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

Сборная Дании с большим трудом смогла добиться второго места в своей группе Лиги Наций дивизиона А и набрала восемь очков, уступив первую строчку команде Испании. В четвертьфинале команда сыграет с Португалией и первый матч проводит дома, поэтому обязана добиваться приемлемого результата. Два последних матча Дании завершились ничьей с Сербией (0:0) и поражением от Испании.

Сборная Португалии легко заняла первое место в своей группе набрав 14 очков за шесть туров и теперь будет противостоять команде Дании. Португальцы являются большими фаворитами противостояния даже на поле соперника, однако недооценивать датчан никак нельзя. Гости наверняка рассчитывают одержать победу на выезде в первой игре. Два последних матча Португалии завершились ничьей с Хорватией (1:1) и разгромом сборной Польши (5:1).

Информация для ставок

  • Сборная Португалии выиграла шесть из десяти последних поединков на выезде
  • Дания не может выиграть уже четыре поединка подряд
  • Сборная Португалии выиграла четыре из пяти последних встреч с Данией

Прогноз

Португалия является фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что у команды будут определенные проблемы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.57 1.73 2.12 1.38 3.05
Pari 1.75 2.12
Мелбет 2.42 1.58 1.75 2.12 1.41 3.00
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