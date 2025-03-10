«Эспаньол» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эспаньола», могут поставить по 3.45. Коэффициент на ничью составляет 3.15.
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сегодня, 23:00
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.4, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Эспаньол» не часто радует победами своих болельщиков и находится довольно близко к зоне вылета. Команда располагается на 15 месте с 27 баллами и отстает на пять очков от нынешнего соперника «Жироны». В случае домашней победы в предстоящей встрече хозяевам удастся сократить отставание практически до минимума. Два последних поединка «Эспаньола» завершились выездной победой над «Алавесом» (1:0) и ничьей с «Атлетик» Бильбао (1:1).
«Жирона» не может выиграть уже несколько матчей подряд и идет чуть ниже середины турнирной таблицы, не претендуя на места в еврокубках. В поединке с «Эспаньолом» гостей вполне устроит ничья, а победа и вовсе увеличит отрыв до восьми баллов. Два последних поединка «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (2:2) и поражением от мадридского «Реала» (0:2).
Информация для ставок
- «Жирона» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести домашних матчей «Эспаньола» завершились ничейным результатом
- Четыре из шести последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.