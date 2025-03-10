«Эспаньол» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.03.2025)

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сегодня, 19:56

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Эспаньола», могут поставить по 3.45. Коэффициент на ничью составляет 3.15.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.4, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Эспаньол» не часто радует победами своих болельщиков и находится довольно близко к зоне вылета. Команда располагается на 15 месте с 27 баллами и отстает на пять очков от нынешнего соперника «Жироны». В случае домашней победы в предстоящей встрече хозяевам удастся сократить отставание практически до минимума. Два последних поединка «Эспаньола» завершились выездной победой над «Алавесом» (1:0) и ничьей с «Атлетик» Бильбао (1:1).

«Жирона» не может выиграть уже несколько матчей подряд и идет чуть ниже середины турнирной таблицы, не претендуя на места в еврокубках. В поединке с «Эспаньолом» гостей вполне устроит ничья, а победа и вовсе увеличит отрыв до восьми баллов. Два последних поединка «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (2:2) и поражением от мадридского «Реала» (0:2).

Информация для ставок

«Жирона» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести домашних матчей «Эспаньола» завершились ничейным результатом

Четыре из шести последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели и нуждаются в очках, поэтому игра будет определенно сложной и напряженной до последней минуты. Предлагаем поверить, что команды поделят очки, а поставить на ничью можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.