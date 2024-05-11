«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2024)

1715420339

вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Эвертона» составляет 1.4. Поставить на «Шеффилд Юнайтед» можно по 7.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Эвертон» гарантировал себе место в АПЛ и мечтает со следующего сезона преследовать более высокие цели. «Ириски» на данный момент располагаются на 15 месте с 37 баллами и отстают от ближайшего соперника на шесть пунктов. В домашнем поединке с последней командой АПЛ болельщики ждут от хозяев победы и качественной игры. В прошлом туре «Эвертон» поделил очки с «Лутон Таун» (1:1), а ранее минимально одолел «Брентфорд» (1:0).

«Шеффилд Юнайтед» уже давно потерял шансы сохранить прописку в АПЛ и сейчас проигрывает матч за матчем, но в большинстве из них отличается забитым мячом. В активе команды 16 пунктов и трудно представить, как гости будут вести себя в этом поединке. В прошлой встрече в рамках чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (1:3), а ранее был разгромлен «Ньюкасл Юнайтед» (1:5).

Информация для ставок

«Эвертон» выиграл четыре последних домашних поединка подряд, при этом не пропустив голов

«Шеффилд Юнайтед» проиграл семь из десяти последних матчей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Эвертон» хорошо выступает на свое стадионе и вполне способен продлить свою победную серию на своем стадионе. Сделать ставку на успех «ирисок» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.