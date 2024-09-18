«Фейеноорд» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (18.09.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Байера» составляет 1.65. Поставить на «Фейеноорд» можно по 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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сегодня, 19:45
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.
Форма команд
«Фейеноорд» не очень удачно начал сезон и за четыре тура набрал всего шесть пунктов. Команда несколько последних лет подряд добивается поздних стадий более низких по рангу еврокубках и сейчас мечтает хорошо выступить в Лиге чемпионов. В игре с чемпионом Германии хозяева постараются набрать очки, а победа и вовсе станет небольшой сенсацией. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьими с «Гронингеном» (2:2) и «Спартой» (1:1).
«Байер» спустя много лет доминации «Баварии» стал чемпионом Германии и теперь попытается защитить свой титул. После трех туров «фармацевты» набрали шесть очков, а в этом матче стартуют под руководством Хаби Алонсо в долгожданной Лиге чемпионов. Гости постараются захватить инициативу и набрать три балла, но и ничья не станет плохим результатом. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» на выезде крупно обыграл «Хоффенхайм» (4:1), а ранее уступил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:3).
Информация для ставок
- «Фейеноорд» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Байер» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей клуба из Нидерландов на его поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и наверняка испортит планы чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку 1Х на хозяев по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Пари.