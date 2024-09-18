«Фейеноорд» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (18.09.2024)

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вчера, 22:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Байера» составляет 1.65. Поставить на «Фейеноорд» можно по 4.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Фейеноорд» не очень удачно начал сезон и за четыре тура набрал всего шесть пунктов. Команда несколько последних лет подряд добивается поздних стадий более низких по рангу еврокубках и сейчас мечтает хорошо выступить в Лиге чемпионов. В игре с чемпионом Германии хозяева постараются набрать очки, а победа и вовсе станет небольшой сенсацией. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьими с «Гронингеном» (2:2) и «Спартой» (1:1).

«Байер» спустя много лет доминации «Баварии» стал чемпионом Германии и теперь попытается защитить свой титул. После трех туров «фармацевты» набрали шесть очков, а в этом матче стартуют под руководством Хаби Алонсо в долгожданной Лиге чемпионов. Гости постараются захватить инициативу и набрать три балла, но и ничья не станет плохим результатом. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» на выезде крупно обыграл «Хоффенхайм» (4:1), а ранее уступил на своем поле «РБ Лейпциг» (2:3).

Информация для ставок

«Фейеноорд» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Байер» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей клуба из Нидерландов на его поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и наверняка испортит планы чемпиону Германии. Предлагаем сделать ставку 1Х на хозяев по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Пари.