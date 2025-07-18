«Форталеза» — «Баия». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (19.07.2025)

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18 июля 2025, 22:35

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. В случае победы «Баия», зайдет коэффициент 2.85. Ничью можно выбрать по 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Форталеза» на данный момент является одним из аутсайдеров сезона. Команда располагается на 19 месте, с заработанными 10 очками за 13 прошедших матчей. Разница мячей отрицательная, на 12 забитых приходится 19 пропущенных. Две последние игры «Форталезы» завершились поражениями от «Баии» (1:2), и «Сеары» (0:1).

«Баия» проводит неплохой сезон. На данный момент команда забралась в пятёрку лучших, и расположилась на четвёртом месте с 24 заработанными баллами. Разница мячей положительная, на 16 забитых, 12 пропущенных. Две последние встречи «Баии» завершились победой над «Атлетико» Минейро (2:1), и ничьёй с «Америка Де Кали» (0:0)

Информация для ставок

«Форталеза» проиграл восемь матчей подряд

«Баия» не проигрывает на протяжении пяти встреч

Три из пяти последних игр «Баии» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их успех по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.